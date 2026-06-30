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加息之外：市场未来驱动力何在

人工智能相关资本支出的效益将日益体现在企业营收和利润率上

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    • 美联储加息，与其说是全面紧缩周期的开始，不如说更可能代表着对过去一年“保险式降息”的逆转。
    • 美联储加息，与其说是全面紧缩周期的开始，不如说更可能代表着对过去一年“保险式降息”的逆转。 图片来源：REUTERS

    Mark Richards

    Published Tue, Jun 30, 2026 · 02:14 PM

    本文由AI辅助翻译

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    6月是全球货币政策关键的一个月。

    欧洲中央银行将其关键政策利率上调了25个基点。美国联邦储备委员会则一致决定将联邦基金利率维持在3.5%至3.75%的区间不变，但新任美联储主席 Kevin Warsh 开启了一个新时代，旨在重建该机构抗击通胀的信誉

    市场已逐渐消化美联储可能调整其政策路径的可能性，一些市场人士甚至预计年底前会再次加息。

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    US Federal ReserveGoldAsian equities

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