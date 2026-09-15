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A SMART LOOK AT INVESTING

家族企业值得你托付资金吗？

在评估一家家族企业时，不妨问问：这个家族愿意为保护公司付出什么代价？

    • 位于密歇根州迪尔伯恩市的福特全球总部。2008年和2009年，美国汽车销量暴跌，但福特公司挺过了这场风暴最艰难的时期，并最终变得更加强大。
    • 位于密歇根州迪尔伯恩市的福特全球总部。2008年和2009年，美国汽车销量暴跌，但福特公司挺过了这场风暴最艰难的时期，并最终变得更加强大。 图片来源：路透社

    Chin Hui Leong

    Published Tue, Sep 15, 2026 · 03:57 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    2006年12月，美国最具传奇色彩的家族之一抵押了自己的姓氏。

    Ford Motor Company 质押了其几乎所有的美国资产，包括工厂、商标，乃至著名的蓝色椭圆形徽标，以筹集235亿美元的融资。

    试想一下：创始人 Henry Ford 的曾孙 Bill Ford，将家族徽章作为抵押品交到一群银行家手中。

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    Fordinvestment banking

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