分散投资还奏效吗？市场集中度带来挑战
随着人工智能主题在公开股票、固定收益和实物资产领域的兴起，风险敞口正在上升
- 投资者应审视其持仓，确保风险敞口是经过深思熟虑且规模适当的。 图片来源：PIXABAY
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
人们常说，分散投资是投资界唯一的免费午餐。这是因为通过将资金分散到不同资产类别，您可以在不牺牲回报的情况下，从较低的风险中受益。
如今这还适用吗？随着人工智能（Artificial Intelligence）主题——在公开股票、固定收益乃至实物资产领域的兴起，集中度风险正在上升，并可能导致分散投资的效果减弱。
如果您在过去几个月里未作任何调整，人工智能和科技主题的强劲表现很可能已使您的战略性资产配置偏向股票，尤其是科技股。
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