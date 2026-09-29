MIND THE GAP

分散投资还奏效吗？市场集中度带来挑战

随着人工智能主题在公开股票、固定收益和实物资产领域的兴起，风险敞口正在上升

Share Add to Preferred Sources

Add to Preferred Sources

投资者应审视其持仓，确保风险敞口是经过深思熟虑且规模适当的。 图片来源：PIXABAY