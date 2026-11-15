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教育：财富传承规划的第一步

越早认识到这一点的家族和顾问，将实现最持久的财富传承。

    • 从小就参与普通平凡的社区服务，并将其作为一种家庭习惯而非作秀，能够教会年轻人：尊严与个人净资产无关。
    • 从小就参与普通平凡的社区服务，并将其作为一种家庭习惯而非作秀，能够教会年轻人：尊严与个人净资产无关。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

    Frederic Bertholon-Lampiris

    Published Sun, Nov 15, 2026 · 01:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    多数家族传承计划都侧重于信托、治理结构、税务效率和财富转移。然而，传承失败很少是因为法律规划不当。更常见的原因在于一个更简单的问题：继承人尚未准备好。

    对富裕家族而言，核心问题不是如何转移资产，而是如何培养下一代成为有能力的拥有者、管理者和领导者。实际上，教育才是首要的传承计划。

    富裕家族可能犯下的最昂贵的错误，通常不是一次糟糕的投资，而是一个围绕着毫无准备的继承人所建立的完美架构。

    一位第三代继承人曾这样描述他所受的教育：“我学到了关于生意的一切，却对自己一无所知。”

    他拥有常春藤盟校的工商管理硕士学位，会说四种语言，而且从未被任何有求于他家族的人拒绝过。

    在他父亲退居二线后的18个月内，这次传承就失败了。

    传承与其说是一次性事件，不如说是一个结果。它在律师介入之前早已成型，且主要受到一个被家族低估的因素影响：教育。

    传承规划的起点并非律师和信托，而是教育。越早认识到这一点的家族和顾问，就越能实现最持久的财富传承。

    继承人天生，接班人后成

    许多家族认为，一旦继承人拿到哈佛、牛津或斯坦福的学位，事情就算大功告成。但学位只能证明一个年轻人知道什么，而不能证明他们是谁。

    法国文艺复兴时期的作家 Michel de Montaigne 说得最好：拥有一个构造精良的头脑，胜过一个填满知识的头脑。

    一个填满知识的头脑储存信息，而一个构造精良的头脑在面临实际利害关系时，懂得如何运用这些信息。没有哪个讲堂能教会一个28岁的年轻人如何调解兄弟姐妹间的矛盾，或如何告诉一位忠心耿耿20年的首席执行官：是时候了。

    知识与判断力之间的区别，也正是继承人与接班人之间的区别。继承人接收已建成的基业，而接班人则将其发扬光大。

    目标不是培养一个接班人，而是培养有能力的新一代，让他们准备好扮演多种角色：经营者、所有者、董事会成员、管理者、慈善家，或者一个选择完全不同道路的成年人。

    品格是在磨砺中塑造的，需要通过努力、等待、失败以及说服那些对你毫无亏欠的人。而财富往往会消除这些磨砺。

    人工智能现在也扮演着同样的角色：它能起草论文、平息争论，并在年轻的大脑还未曾与之搏斗前就给出答案。

    当今的超高净值（UHNW）继承人是第一代同时在两种力量影响下成长的人：财富抚平了物质世界的坎坷，而人工智能则抹平了认知世界的波折。因此，这就产生了一个悖论：一个家族能提供的越多，就越需要刻意选择有所保留。

    无法外包的智慧

    随着人工智能让分析智能变得廉价，保费就转移到了它无法自动化的能力上，尤其是情商。传承之所以会分崩离析，往往是出于情感原因：感觉被忽视的兄弟姐妹、无法放手的创始人、或不再信任彼此的家族分支。

    机器可以模拟一场并购，但无法调和不再说话的堂兄弟之间的关系。

    从小就参与普通平凡的社区服务，并将其作为一种家庭习惯而非作秀，能够教会年轻人尊严与净资产无关。多年以后，正是这种经历让接班人能够与焦虑的员工或受伤的兄弟姐妹坐下来，真正地倾听。

    竞技性团队运动从另一个角度锻炼了同样的能力——记分牌可不会理会你的姓氏。转折点往往不是赢得奖杯，而是在某个赛季，一个青少年被踢出队伍后，决定不放弃，并在没有任何人帮助的情况下赢回了自己的位置。

    全球化，但涉世未深

    许多超高净值继承人流动性强但生活圈子封闭，总是在伦敦、纽约和新加坡的几所相同学校、俱乐部和酒店之间打转。他们是全球化的，但并非深谙世事。

    真正的文化教育来自于“错位”的体验，来自于必须去赢得那些不认识你的人的信任。在国外以实质性角色度过一个间隔年、在乡村寄宿或在家族没有商业利益的地方从事服务工作，都可以创造这种“错位感”。

    然而，如果在家里学到的东西与此背道而驰，那么即使是设计最精心的外部体验也会被削弱。

    孩子们从父母如何运用权力、处理金钱和应对失败中学到的东西，比从任何学校都多。从不承认错误的创始人会教导孩子犯错是可耻的。将员工视而不见的父母所带来的影响，再多的志愿服务也无法弥补。

    因此，下一代的教育始于当前这一代对自身的深刻反思。

    正如 AlTi Tiedemann Global 治理与教育业务部的 Harmony Abney 所观察到的：“问题不在于财富是否会影响后代，它必然会。更重要的问题是，这种影响是顺其自然，还是有目的地加以引导。”

    那份无人要求的政策声明

    家族办公室通常都有投资政策声明，但68%的家族办公室没有正式的下一代参与和教育计划，近一半认为他们的继承人对未来准备严重不足。

    人力资本，这项管理着所有其他资产的资产，却很少有自己的专属政策。

    一份学习与发展计划可以改变这一现状。它按阶段设定目标——童年时期的价值观，青春期的独立性，成年早期的管理能力。

    它通过社区服务、家族企业外的工作、严肃的团队运动以及为在风险尚小时犯下真实错误而设的“失败预算”，来刻意制造磨砺。

    其核心是一项简单的年度韧性审核，围绕每个孩子提出五个问题：金钱在哪些地方解决了本该由孩子自己解决的问题？人工智能在哪些地方代劳了思考？他们上一次为无法回报自己的人服务是什么时候？他们上一次在公开场合失败是什么时候？家族之外有谁对他们说过“不”？

    那些令人尴尬的答案，才是最有用的。

    传承很少仅因结构问题而失败。更常见的是，它们之所以失败，是因为下一代从未被允许在小事上犯错。

    我们花了几十年为下一代准备财富。而更艰巨的任务，是让下一代为继承财富做好准备。

    结构可以保护资产，但只有教育才能守护这些资产的意义所在。家族需要在传承之前进行教育，而且开始的时间要比他们想象的更早。

    作者是 AlTi Singapore 的董事总经理。本文所表达的观点仅代表其个人，未必反映 AlTi Global 或其关联公司的立场。

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