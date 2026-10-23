The Business Times
business-time-50
RETHINKING MATTERS

股市上涨的下一轮考验：市场参与度能否扩大

第三季度财报将是市场的风向标。关键问题在于，增长势头是否正在向整个市场蔓延。

    • 积极的业绩指引数量仍然超过负面指引，卖方预测继续显示，到2027年，标普500指数的每股收益将达到约420美元。
    • 积极的业绩指引数量仍然超过负面指引，卖方预测继续显示，到2027年，标普500指数的每股收益将达到约420美元。 图片来源：路透社
    John Woods

    John Woods

    Published Fri, Oct 23, 2026 · 03:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    上周，在曼谷举行的国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行会议上，我得出了一个清晰的印象——全球经济和金融市场的表现远比许多人担心的要好。

    能源和粮食安全问题、高企的公共债务负担以及人工智能带来的颠覆性问题仍然是讨论的焦点，但经济增长保持了韧性。这一评估与Lombard Odier的内部观点完全一致。

    近期债券收益率的上升无疑对股市不利，但我们认为不存在某个单一水平会导致牛市自动终结。美国10年期国债收益率超过5%，会提高风险资产的门槛利率，并增加融资成本，尤其是对规模较小和杠杆较高的公司而言。

    此翻译对您是否有帮助？

    Market outlookInvestment portfolios

    TRENDING NOW

    From around 12.31 pm, more than 700 OCBC service outage reports were lodged on tracking site Downdetector.

    OCBC mobile, online banking services restored after Friday afternoon disruption

    SGX’s Loh Boon Chye is preparing to step down after more than a decade at the helm.

    SGX CEO Loh Boon Chye to step down; succession planning under way

    A Waymo Ojai autonomous vehicle, a China-made EV manufactured by Zeekr, on the road in Los Angeles, California.

    Waymo founder predicts ‘landslide’ robotaxi adoption in Singapore, driven by high car costs

    Some of the fastest growth is being recorded across a cluster of northern industrial provinces closely tied to electronics manufacturing and global supply chains.

    Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More