股市上涨的下一轮考验：市场参与度能否扩大

RETHINKING MATTERS

第三季度财报将是市场的风向标。关键问题在于，增长势头是否正在向整个市场蔓延。

上周，在曼谷举行的国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行会议上，我得出了一个清晰的印象——全球经济和金融市场的表现远比许多人担心的要好。

能源和粮食安全问题、高企的公共债务负担以及人工智能带来的颠覆性问题仍然是讨论的焦点，但经济增长保持了韧性。这一评估与Lombard Odier的内部观点完全一致。

近期债券收益率的上升无疑对股市不利，但我们认为不存在某个单一水平会导致牛市自动终结。美国10年期国债收益率超过5%，会提高风险资产的门槛利率，并增加融资成本，尤其是对规模较小和杠杆较高的公司而言。