资源争夺时代呼唤多元化投资及政府无法“印制”的资产

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一台电动汽车闪充充电桩。随着世界从化石燃料向电气化转型，全球大宗商品的需求结构正在经历根本性的变化。 图片来源：彭博社

当今世界日益碎片化，各国政府为应对潜在的冲突、贸易壁垒和气候变化，纷纷将能源安全和关键大宗商品的获取列为优先事项，这正引发一场确保资源主权的竞赛。

我们最新的年度《Horizon》报告深入探讨了这场“资源主权竞赛”及其将如何驱动经济发展，并为未来十年超过50个资产类别提供了回报预测和战略性资产配置建议。

在未来10年，我们预计通胀将保持波动性和粘性。近期，通胀主要由大宗商品以及为支持人工智能发展所需材料需求而引发的“科技通胀 (techflation)”所驱动；而人口结构和去碳化等长期驱动因素也加剧了通胀压力。