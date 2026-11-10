ESG评分忽略了关键所在。企业能否适应变化？

INSIGHTS FROM CFA SOCIETY SINGAPORE

稳健型公司在不改变自身的情况下抵御或吸收冲击，而韧性型公司则会适应、响应和调整

ESG评分将公司的信息披露标准化，但并未考验公司在压力下的应变能力。 图片来源：PIXABAY

假设有两家受监管的公用事业公司，它们的ESG（环境、社会和治理）评级几乎相同。两家公司都发布了2050年净零排放目标，在主要信息披露基准上的得分相近，并获得了同样高的治理评级。从表面上看，它们是可以互换的。

但仔细观察，就会发现它们截然不同：

公用事业公司A正在积极适应：资本支出逐年转向灵活性和储能领域；提前剥离煤炭业务；高管薪酬与五年脱碳指标挂钩；风险披露中明确指出具体的区域性风险。

公用事业公司B仅止于报告：资本支出与既定计划相比没有变化；其目标依赖于2035年后未明确的路径；激励计划奖励的是年度产出；风险部分则照搬行业模板化的陈述。

大多数ESG评分难以区分正在积极适应的公司和仅止于报告的公司。它们将公司的信息披露标准化，但并未考验公司在压力下的应变能力。