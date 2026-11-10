The Business Times
business-time-50
INSIGHTS FROM CFA SOCIETY SINGAPORE

ESG评分忽略了关键所在。企业能否适应变化？

稳健型公司在不改变自身的情况下抵御或吸收冲击，而韧性型公司则会适应、响应和调整

    • ESG评分将公司的信息披露标准化，但并未考验公司在压力下的应变能力。
    • ESG评分将公司的信息披露标准化，但并未考验公司在压力下的应变能力。 图片来源：PIXABAY

    Herman Bril

    Published Tue, Nov 10, 2026 · 03:26 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    假设有两家受监管的公用事业公司，它们的ESG（环境、社会和治理）评级几乎相同。两家公司都发布了2050年净零排放目标，在主要信息披露基准上的得分相近，并获得了同样高的治理评级。从表面上看，它们是可以互换的。

    但仔细观察，就会发现它们截然不同：

    • 公用事业公司A正在积极适应：资本支出逐年转向灵活性和储能领域；提前剥离煤炭业务；高管薪酬与五年脱碳指标挂钩；风险披露中明确指出具体的区域性风险。
    • 公用事业公司B仅止于报告：资本支出与既定计划相比没有变化；其目标依赖于2035年后未明确的路径；激励计划奖励的是年度产出；风险部分则照搬行业模板化的陈述。

    大多数ESG评分难以区分正在积极适应的公司和仅止于报告的公司。它们将公司的信息披露标准化，但并未考验公司在压力下的应变能力。

    此翻译对您是否有帮助？

    ESG

    TRENDING NOW

    Anthropic‘s quarterly growth rate has declined sharply even though revenue stood at almost US$17 billion for the three months ended Sep 30.

    Anthropic’s nearly US$70 billion IPO plan briefly circulated to banks, then retracted

    Business activities related to headquarters and professional services made up 62.5% of total business expenditure commitments in Singapore in 2025.

    Is Singapore still South-east Asia’s headquarters haven?

    Yen appreciation can accelerate the unwinding of leveraged positions, illustrating how currency and financial stability risks can interact.

    Could Japan trigger the next global financial crisis?

    An "In Europe For Europe" sign beside an XPeng EV at the Paris Motor Show in Paris, France, on Oct 13.

    The limits of China’s trade concessions to Europe

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More