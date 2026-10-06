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借鉴F1赛车思维，助投资者行稳致远

以纪律和恒心为投资注入动力，切勿对市场的“引擎”噪音过度反应

    • 与F1赛车一样，从长远来看，很少有投资者能够持续跑赢市场。
    • 与F1赛车一样，从长远来看，很少有投资者能够持续跑赢市场。 照片来源：MARTIN TRENKLER, GETTY IMAGES FOR STANDARD CHARTERED

    Steve Brice

    Published Tue, Oct 6, 2026 · 03:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    在我看来，投资领域的竞争激烈程度不亚于一级方程式赛车（Formula 1）。在F1赛事中，车队投入巨额资金——本赛季的上限为2.15亿美元——以研发具有竞争力的赛车。

    赛道状况至关重要，这使得一些赛车在这周的比赛中比另一周更具竞争力。这为不同车手在整个赛季中赢得比赛创造了机会。但最终，冠军只有一个。

    投资领域的情况也大同小异。无数的资产管理公司和对冲基金投入巨额资金，试图实现超额回报。但是，就像F1赛车一样，从长远来看，很少有公司能够持续跑赢市场。

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    Formula OneInvestment portfolios

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