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这只基金运用人工智能筛选股票，同时避免集中风险

该基金评估超过150项指标，涵盖技术分析、公司基本面和学术研究

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Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Tue, Aug 11, 2026 · 07:00 PM
    • 汇集资产管理 (Aggregate Asset Management) 的联合创始人兼执行董事Eric Kong（左）与Kevin Tok。该公司采取旨在提供下行保护的“超多元化”策略。
    • 汇集资产管理 (Aggregate Asset Management) 的联合创始人兼执行董事Eric Kong（左）与Kevin Tok。该公司采取旨在提供下行保护的“超多元化”策略。 照片来源：YEN MENG JIIN, BT FILE

    本文由AI辅助翻译

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    随着投资者蜂拥涌入与人工智能相关的一切看似极具吸引力的潜力，全球股市的集中风险已达到数十年来的高点。

    但如果您因人工智能主题股票在市场指数中占据过大份额而担忧集中风险，那么新加坡本土精品资产管理公司汇集资产管理 (Aggregate Asset Management, 简称AAM) 提供了一个替代选择。

    该公司于2021年左右开始部署其利用机器学习（一种人工智能）开发的自研选股引擎。自那时起，其汇集价值基金 (Aggregate Value Fund, 简称AVF) 已从专注于亚洲股票转向旨在提供下行保护的全球“超多元化”策略。

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    Investment portfoliosArtificial Intelligence

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