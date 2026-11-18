FUTURE OF FINANCE 2026

人工智能和代币化货币是关键，但即使是最好的技术也需要安全、通用标准和合作伙伴才能规模化发展

代币化货币重新定义了价值转移的速度，但其与人工智能的融合意味着财资管理将迎来更多变革。 图片来源：PIXABAY

在过去三十年中，资金通过既有网络进行跨境流动，但受到银行营业时间、信贷可用性限制以及结算日期不确定性等因素的制约。

随着跨境支付量的增长，这些网络变得更加集中。然而，为支付和贸易结算服务的用户提供标准化的交付方式仍然遥不可及。

这些现行框架已无法满足机构的期望，尤其是在瞬息万变的经济和商业环境中。

在我们近期对11个市场的400多家大型企业进行的调查中，我们发现约四分之三的企业在过去一年中面临多重挑战。这些障碍包括外汇和能源价格波动加剧，以及现金预测和流动性规划方面的复杂问题。

同样比例的企业感受到了向新市场扩张的压力，这进一步增加了供应链的复杂性。

企业正在一个日益碎片化的运营环境中摸索前行，需要管理的市场、货币和银行关系比以往任何时候都多。

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与此同时，数字商务永不停歇，要求现金管理、流动性和财资运营跟上一个全天候、无国界的经济步伐。

问题不在于企业能否预测下一次冲击，而在于它们是否具备足够的韧性来承受冲击并实现蓬勃发展。

这需要一个围绕代币化货币和人工智能等技术构建的前瞻性工具包，将复杂性转化为机遇，让企业能更有信心地进行扩张。

但采用工具只是成功的一半。要实现规模化，工具需要通用标准、可互操作的基础设施和健全的保护机制。企业还需要值得信赖的创新合作伙伴，在资金和决策以前所未有的速度流动时，帮助它们重新设计运营模式。

释放代币化货币的潜力

传统支付系统仍然是全球商业的支柱，但其对传统营业时间和顺序处理的依赖，与全天候（24/7）经济模式日益脱节。

代币化货币通过实现全天候的原子化价值转移来弥合这一差距，从而改变财资运营，提高现金可见性、加快流动性速度并提供支付确定性。

这一转变正迅速从理论走向实际应用。根据我们的调查，88%的企业已经在试点或部署代币化货币用例。

然而，若没有网络密度，即使是最先进的支付创新也会停滞不前。在日益数字化的基础设施中，孤立的账本可能会造成碎片化的“孤岛”，这非但不能解决摩擦，反而会加剧问题。

只有实现跨主权边界、跨货币和跨不同账本的互操作性，代币化货币才能在规模化应用中释放指数级价值。

要实现这一点，需要监管机构、行业从业者和市场基础设施提供商统一标准和监管框架。这能确保代币化货币和资产在无缝流动的同时，不损害系统性安全或法律终局性。

我们已经看到了这个互联未来的蓝图。Swift 正在倡议开发一个基于区块链的数字账本，星展银行 (DBS) 也参与了其核心设计小组。该计划旨在连接全球银行系统，以实现即时、全天候的跨境交易，同时保持与传统代理行基础设施的互操作性。

为证明其实用性，该账本帮助星展银行和 Citi 在周末的几分钟内，完成了一笔新加坡和纽约之间的美元代币化存款支付，而行业常规标准需要长达两个工作日。

同样，由新加坡金融管理局牵头的“Project Bloom”项目，作为先驱，正在为不同形式的代币化货币跨网络流动探索互操作性框架和实际用例。

随着这些合作计划的成熟，星展银行和业界同行正在积极为一个更安全、更互联、可规模化的代币化金融生态系统奠定基础。

人工智能在财资管理中的应用

虽然代币化货币重新定义了价值转移的速度和速率，但其与人工智能的融合为财资管理带来了更多变革。

人工智能的采用持续加速，正从一个用于数据整合和内容生成的工具，迅速演变为能够协调复杂、多步骤流程的系统。这一进展正将人工智能更深入地融入企业的日常运作中。

在我们的调查中，大约四分之三的企业已经或预计在两年内，在财资运营中体验到人工智能带来的显著运营提升。

当与代币化货币结合时，由人工智能驱动的工作流程和智能合约能够释放财务敏捷性，使财资主管能够精准地建立现金流模型、模拟流动性情景并发起支付。

然而，全天候运行的能力要求严格的控制。 与具有内置对账窗口和较长人工审核周期的传统支付渠道不同，代币化环境的运行速度极快，几乎没有容错空间，这使得问责、恢复和追索成为关键考量因素。

因此，人工智能的使用必须以健全的控制和框架为基础。这首先要从人工智能所依赖的数据开始。那些已建立起深入、治理良好的专有数据库的机构拥有强大的护城河，这使得智能代理能够根据该机构对其客户的了解和行业最佳实践，生成洞察并采取行动。

然而，只有在能够负责任地部署这些智能代理时，这种优势才能成立。机构应为每个代理建立明确的身份、权限和保护机制，其中风险较高的操作需要人工批准。

代理的活动应可追溯并受到持续监控，辅以对抗性测试以尽早发现漏洞。目标不应是不惜一切代价实现自动化，而是实现安全、可解释且在操作上有用的人工智能。

银行作为值得信赖的创新合作伙伴

人工智能和代币化货币共同构成了一个应对碎片化世界的强大工具包。然而，将它们付诸实践并非易事。

调查受访者指出，监管不确定性、数据安全担忧以及内部资源不足是阻碍实施的挑战。

企业无需在隔离状态下应对这一转型。我们的调查指出，银行的角色正在演变，已超越了融资和交易执行的范畴。银行日益被视为值得信赖的创新合作伙伴，帮助客户实现技术驱动的转型。

约三分之二的企业期望银行能提供接入代币化货币生态系统的单一集成点，并为代币化试点项目提供支持。

在人工智能方面，近三分之二的企业希望使用银行提供的基础设施和平台，超过一半的企业期望获得试点项目支持以及人工智能可用的交易数据格式。

因此，未来银行的评估标准不仅在于其资产负债表和信用评级，还在于其帮助客户安全、无缝创新的专业知识和能力。

在一个不断重塑的世界里，能够蓬勃发展的机构是那些能够在复杂环境中进行协调，同时不失对其运营的可见性或控制力的机构。

这不仅需要对技术进行投资，还需要投资于新的运营模式、强有力的治理和值得信赖的合作关系。

最终，成功将属于那些能够将复杂性转化为选择权、敏捷适应并在快速变化的世界中抓住机遇的组织。

作者是星展银行全球交易服务部集团主管