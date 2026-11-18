FUTURE OF FINANCE 2026

客户寻求能让资本和流动性更灵活地跨市场流动的解决方案

代币化不应被简单视为加密货币的又一篇章。其更深远的潜力在于升级金融基础设施。 图片来源：PIXABAY

在现代金融史的大部分时间里，全球资本仅通过少数几个西方金融中心流动，其中华尔街和伦敦是该体系的核心。

然而，时至今日，经济重心已经转移。贸易走廊日益贯穿亚洲，连接着深圳与新加坡、雅加达与香港、亚细安与中国大陆、香港和台湾。

资本、投资和财富也正开始沿着同样的路径流动。

因此，金融的下一章可能不再由单一金融中心主导，而更多地由一个互联的市场网络所塑造。在我看来，数字金融将是实现这些网络的轨道。

业界最初专注于建设数字资产中心，这是必要的第一步：香港和新加坡建立了监管框架，鼓励创新，并探索了从代币化、数字货币到基于区块链的市场基础设施等一系列举措。

这些努力有助于建立机构参与和跨境采用所需的信任。

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随着行业日趋成熟，成功将不再取决于各个中心的隔离发展，而在于连接这些中心的走廊的实力。航运港口是一个很好的类比。一个港口创造经济价值，不仅仅因为它规模庞大，更因为它拥有连接世界各地的贸易航线。

数字金融的运作方式与此非常相似。一个存在于单一市场中的代币化资产价值有限。当投资者、发行人和流动性可以通过可信和可互操作的网络跨市场连接时，其效用将显著增加。

随着商业活动变得更加互联，客户正在寻找能让资本、流动性和投资机会更灵活地跨市场流动的金融解决方案。

即时性也正成为关键。为此，金融解决方案正变得更具区域性，并且本质上日益数字化。

稳定币并非银行的敌人

如果互联互通是目标，那么问题就变成什么样的基础设施能够支持它。这正是稳定币、代币化存款和资产可能扮演日益重要角色的地方。

稳定币常被描绘成对传统银行体系的威胁。人们担忧数字货币可能导致银行脱媒，将存款转移出既有机构，并最终挑战银行在支付领域扮演的角色。

我对此有不同看法。如果得到适当的监管和整合，它们可以与银行互补，甚至成为推动金融体系现代化的催化剂。稳定币、代币化存款和传统银行渠道可以在同一个生态系统中并存。

如果这些技术能够满足客户对资金流动的需求，那么银行在提供资金安全流动所需的信任、治理和保障方面仍处于最佳位置。因此，赢家不太可能是那些试图取代现有金融体系的人，而将是那些致力于使其现代化的人。

这也解释了为何代币化不应被简单视为加密货币的又一篇章。其更深远的潜力在于升级金融基础设施。

在一个互联的金融走廊世界中，代币化让资产能够更有效地在机构和司法管辖区之间流动，减少了传统上在孤岛中运作的市场之间的摩擦。

它创造了一个机会，让我们重新思考资产的发行、分销、结算、持有和转移方式，以及现金和资产在整个生命周期中如何互动。

真正的机遇并不在于有多少资产被代币化，而在于能否让资本更有效地流动，改善市场连通性，并使金融产品在跨境时更易获取、更具响应性且更具规模化。

由华侨银行 (OCBC) 联合利安资金管理公司 (Lion Global Investors) 和 DigiFT 推出的 GoldX 代币，为这一潜力提供了一个实际案例。

通过在区块链基础设施上代表一只实物黄金基金，它为更广泛的数字原生投资者和传统分销渠道之外的流动性来源打开了方便之门。

此举展示了代币化如何能够扩大市场覆盖范围，并在投资者与投资机会之间创建新的路径，而不仅仅是数字化现有资产。

监管是真正的推动者

然而，仅靠技术本身并不能创建成功的数字资产走廊。正如贸易走廊依赖于共同的标准和可信的规则一样，数字资产走廊最终将依赖于监管的互操作性。

监管的明确性正日益成为亚洲的一项竞争优势。新加坡和香港正在推动该行业超越实验阶段，并为机构采用创造条件。这使得资本、客户和基础设施提供商能够更有信心地参与其中。

然而，下一个挑战不仅是单个市场内部的监管明确性，更在于跨司法管辖区的更大程度的趋同。

全球范围内正出现令人鼓舞的进展，美国、欧洲、香港和新加坡的决策者正在推进稳定币和数字资产的框架。

新加坡的稳定币框架、香港的《稳定币条例》以及其他主要金融中心的发展，都反映出一种日益增长的共识，即数字金融需要可信的规则和标准。

随着这些框架的成熟，更高的一致性对于支持跨境用例将至关重要。在多个市场运营的企业需要确信，数字货币、代币化资产及相关基础设施能够无缝地跨司法管辖区流动。

银行、企业和投资者都将从清晰且可互操作的标准中受益，这些标准将使流动性、支付和投资机会更有效地跨境流动。

想象一下这样一个区域金融生态系统：在中国大陆、香港、台湾以及亚细安运营的企业可以更无缝地获取流动性、投资产品和融资，而受监管的数字货币和代币化资产可以连接起如今仍分散在各个市场的资本池。这正是我在那些于重塑中的经济版图上涌现的数字资产走廊中所看到的真正前景。

尽管仍有许多工作要做，但发展方向已日益清晰。成功的数字资产生态系统不仅将建立在技术创新之上，还将建立在受信任、可互操作且日益趋同的跨市场监管框架之上。在那样的世界里，亚洲市场之间的互联互通可能比市场本身的规模更为重要。

新加坡朱烈街、香港中环和上海陆家嘴金融区之间的联系，可能与它们同华尔街的联系同等重要。这或许将被证明是该区域下一个巨大的金融优势。

作者是华侨银行数字资产主管