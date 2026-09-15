黄金与柴油正助力印度构建经济韧性

INSIGHTS FROM CFA SOCIETY SINGAPORE

黄金支持的信贷额度与炼油能力正从根本上改变宏观经济痛苦的吸收方式

印度家庭以珠宝、金币和金条的形式持有全球最大规模的私人黄金储备。 图片来源：路透社

当下一轮全球经济衰退来临时，多数分析师可能仍会预期印度的表现将如一个典型的脆弱新兴市场。他们会预想其货币走弱、消费疲软，以及国家外部账户再受压力。然而，这种观点已日益过时。

两大结构性缓冲，其一为金融层面，其二为工业层面，正在从根本上改变印度吸收宏观经济冲击的方式。

首先是家庭黄金的货币化，这为社会经济金字塔的底层带来了独特的“黄金财富效应”。其次是印度在扭曲的全球柴油市场中不断扩大的炼油优势。无论主导新闻头条的原油价格如何，这都为印度带来了显著的地缘经济影响力。