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CIO CORNER

寻求优质收益：构建具有韧性的投资组合

多元化策略的关键在于平衡收益、资本保值和长期增长三大目标

    • 利率上升可能给全球金融环境带来内在风险，并影响那些易受资本成本上升和利率波动影响的公司。
    • 利率上升可能给全球金融环境带来内在风险，并影响那些易受资本成本上升和利率波动影响的公司。 图片来源：PIXABAY

    Jean Chia

    Published Tue, Oct 13, 2026 · 03:13 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】上月，在能源价格上涨、通胀压力和货币紧缩等多重因素的冲击下，债券市场动荡不安，寻求收益已成为投资者的首要任务

    因中东僵局而持续的能源价格上涨，已推动布伦特原油价格突破每桶100美元，给全球通胀前景带来上行风险。

    上月，美联储为将通胀率拉回2%的目标水平而进行了三年来的首次加息，开启了货币紧缩路径。与此同时，欧洲中央银行将存款利率上调25个基点（bps）至2.5%，日本央行则将隔夜拆借利率上调25个基点至1.25%。这已是这两家央行今年第二次加息。

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    Investment portfoliosFixed income marketsAlternative investmentsPrivate credit

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