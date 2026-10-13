寻求优质收益：构建具有韧性的投资组合

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多元化策略的关键在于平衡收益、资本保值和长期增长三大目标

利率上升可能给全球金融环境带来内在风险，并影响那些易受资本成本上升和利率波动影响的公司。 图片来源：PIXABAY

【新加坡】上月，在能源价格上涨、通胀压力和货币紧缩等多重因素的冲击下，债券市场动荡不安，寻求收益已成为投资者的首要任务。

因中东僵局而持续的能源价格上涨，已推动布伦特原油价格突破每桶100美元，给全球通胀前景带来上行风险。

上月，美联储为将通胀率拉回2%的目标水平而进行了三年来的首次加息，开启了货币紧缩路径。与此同时，欧洲中央银行将存款利率上调25个基点（bps）至2.5%，日本央行则将隔夜拆借利率上调25个基点至1.25%。这已是这两家央行今年第二次加息。