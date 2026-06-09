美国顾问表示：家族治理是维系财富代际传承的关键
Vanquour Global Wealth Management首席执行官认为，美国的财富管理实践是值得效仿的典范
- Vanquour首席执行官 Lu Zhou 旨在亚洲建立业务版图，并将金融教育作为其核心策略。 图片来源：VANQUOUR
本文由AI辅助翻译
“富不过三代”这句俗语几乎存在于所有文化中，但那些规模最大、最成功的欧美家族却成功打破了这句魔咒。
驻纽约的投资顾问 Lu Zhou 表示，对于美国那些最大的家族而言，其成功的关键在于将家族治理深植于其业务和财富管理之中。这是亚洲家族可以借鉴的一套准则。
“如果你深入探究财富如何代代相传的问题，就会发现投资和投资组合只是其中一部分。家族治理、法律框架和结构、创造财富的运营业务、管理财富的家族办公室，以及家族成员间的动态关系——从长远来看，这些错综复杂的因素都至关重要。
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