The Business Times
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A SMART LOOK AT INVESTING

海指下跌，投资者的注意事项

今日的回调看似风险，数年后回看或成良机

    • 历史数据显示，海峡时报指数大约每十年中有八年会下跌10%或以上。
    • 历史数据显示，海峡时报指数大约每十年中有八年会下跌10%或以上。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

    Chin Hui Leong

    Published Tue, Nov 10, 2026 · 08:23 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    官方消息：海峡时报指数（STI）已进入回调期。上周五（11月6日），该指数收于5180点，较9月初创下的5802点的历史收盘高点下跌了近11%。

    仅在两个月前，该指数还在屡创新高。如今，市场情绪已然逆转。如果您感到不安，那么您不是一个人。

    在这种时候，人们很容易忽略真正重要和不重要的事情。有鉴于此，我为各位投资者总结了八项注意事项。

    此翻译对您是否有帮助？

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