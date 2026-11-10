A SMART LOOK AT INVESTING
海指下跌，投资者的注意事项
今日的回调看似风险，数年后回看或成良机
- 历史数据显示，海峡时报指数大约每十年中有八年会下跌10%或以上。 照片：TAY CHU YI, 商业时报
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本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
官方消息：海峡时报指数（STI）已进入回调期。上周五（11月6日），该指数收于5180点，较9月初创下的5802点的历史收盘高点下跌了近11%。
仅在两个月前，该指数还在屡创新高。如今，市场情绪已然逆转。如果您感到不安，那么您不是一个人。
在这种时候，人们很容易忽略真正重要和不重要的事情。有鉴于此，我为各位投资者总结了八项注意事项。
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