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着眼可持续投资，减缓系统性风险

焦点正从道德定位转向加强韧性

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    • 亚洲的粮食安全风险日益加剧，其根源在于人口增长、气候冲击和资源不安全。
    • 亚洲的粮食安全风险日益加剧，其根源在于人口增长、气候冲击和资源不安全。 图片来源：PIXABAY

    Janet Shum

    Published Tue, May 26, 2026 · 03:23 PM

    本文由AI辅助翻译

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    可持续性正面临阻力。

    2025年，全球可持续开放式基金和交易所交易基金（ETF）录得约840亿美元的净流出。其原因是投资者在地缘政治和监管不确定性、ESG（环境、社会和公司治理）焦点转移以及短期业绩表现不均的情况下，重新评估了其风险敞口。

    然而，将此视为一种退潮忽略了资本流动的更广泛重构。

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