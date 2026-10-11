Pimco首席投资官：债券收益率走高亦是利好

然而，收益率若从当前水平“大幅走高”，可能导致信贷息差和股市走弱。

Pimco集团首席投资官Daniel Ivascyn指出，固定收益的初始收益率与三至五年的回报率之间存在密切关联。 照片来源：PIMCO

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【新加坡】股市投资者或许会为债券收益率的飙升而担忧，但对于固定收益投资者——至少是那些希望锁定更高债券回报的投资者而言——则有理由庆祝。

Pimco集团首席投资官Daniel Ivascyn表示，对于债券投资者来说，更高的实际收益率“应该是一件令人兴奋的事情”。

“对于自全球金融危机以来一直投资于固定收益市场的人来说，这些（当前的）收益率感觉非常高。”