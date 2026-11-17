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基本情景是政治僵局，因为民主党缺乏推翻总统否决权所需的67张参议院选票。

民主党赢得了美国国会的控制权，但这并不意味着他们可以放手施为。 图片：彭博社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

美国民主党在中期选举中大获全胜，赢得了国会参众两院的控制权，这对总统 Donald Trump 而言是一次重大挫折。

选举结果反映了选民对生活成本、关税以及人工智能崛起的普遍不满。这种不满情绪的迹象之一是，堪萨斯州选出了自1932年以来的首位民主党参议员，而德克萨斯州也选出了自1988年以来的首位民主党参议员。

有三个关键点值得注意。首先，选举结果显示出“蓝色浪潮”，但并非是激进派的授权。民主党的多数席位偏向温和派，这可能有助于遏制更为激进的立法议程。

其次，政治僵局是基本情景。民主党缺乏推翻总统否决权所需的67张参议院选票，以及通常推进普通立法所需的60张选票。

第三，最明显的政策风险来自国会之外。贸易、外交政策和州一级的人工智能法规可能会发生变化。

选举结果预示着美国国债收益率将小幅走高，美元走弱，而黄金将获得支撑。在股市方面，我们预计指数层面的市场波动有限，但市场表现将进一步扩大广度。

并非可放手施为

民主党在众议院赢得了压倒性多数，在参议院100个席位中拿下了约56席，并赢得了多个重要的州长职位。

民主党多数派的构成让市场感到安心，温和派占据主导地位——这一结果表明，该党在展望2028年总统选举之际，正在巩固中间派阵地。

然而，控制国会并不意味着可以放手施为。推翻总统否决权需要67张参议院选票，远高于民主党所拥有的票数。这为选择性的两党协议留下了空间，但不足以推行广泛的民主党立法议程。

与此同时，政治僵局可能会促使 Trump 更加依赖那些无需新立法的权力。贸易和外交政策是行政部门仍可采取行动的最明显领域。

再次推动弹劾将暴露民主党联盟内部的分歧。即使众议院第三次弹劾总统，参议院的定罪仍需要三分之二的多数票，而这是民主党所不具备的。结果很可能只是政治头条新闻，而非总统更迭。

政策影响

在2027年数据中心需求承诺量最大的十个州中，预计有九个州将由民主党州长执政，其中一些州长提议，在新规出台前有条件地暂停数据中心的建设，并可能征收额外税款。

因此，争论的焦点不再是计算成本，而是在2027年至2029年间能否真正获得许可证和电力来交付容量。暂停令、地方阻力和更严格的监管可能会严重限制供应。

这具有双重影响。首先，一个切实的风险是，在民主党控制国会的新现实下，客户可能已经超额订购了芯片、冷却设备和其他电气设备，超出了他们目前能够实际使用的量。

部分需求可能会转移到其他地区或“电表后”解决方案，但速度可能不够快。这显然是负面消息，尽管在选举前夕，其中大部分影响似乎已经反映在估值倍数中。

我们坚信，随着人工智能可能成为我们所有人的必需品，需求将持续增长。因此，如果供应因上述限制而无法跟上，现有已通电的计算能力的价值就会上升。这对超大规模数据中心运营商和已部署容量的所有者有利。

这可能会导致美国数据中心热潮出现延迟，在人工智能需求不减的情况下，使得已安装的计算能力变得更有价值。

在财政政策方面，由于总统 Trump 保留了否决立法的权力，因此出台大规模财政刺激或整顿的可能性很小。即便如此，受医疗保健和国防支出增加的推动，预算风险仍倾向于出现更广泛的赤字。

加州一项对亿万富翁一次性征收5%税款的投票提案似乎不太可能通过，这表明财富税并未成为当前的国家优先事项。

在财政政策方面，由于总统 Trump 保留了否决立法的权力，因此出台大规模财政刺激或整顿的可能性很小。即便如此，受医疗保健和国防支出增加的推动，预算风险仍倾向于出现更广泛的赤字。

加州一项对亿万富翁一次性征收5%税款的投票提案似乎不太可能通过，这表明财富税并未成为当前的国家优先事项。

关于债务轨迹，几个最后期限将为讨价还价创造反复的机会。下一个政府停摆的最后期限是12月11日，而债务上限预计将在2027年中后期具有约束力。

两党都没有动机引发持久的财政危机，但双方都会寻求让步。结果很可能是在最后期限前后出现阶段性波动，而债务轨迹不会有持久的改善。

在地缘政治方面，民主党可能会试图就伊朗战争强行投票，并利用调查、资金条件和监督来约束政府。但总统在处理外交事务方面仍有很大的自由度。

因此，民主党控制的国会可能会提高政策的政治和程序成本，但不一定会迅速改变其方向。

贸易是选举后最明显的政策风险，因为总统可以通过现有的单边权力采取行动。

对投资者而言，这意味着立法僵局不应被解读为政策稳定。关税不确定性可能仍然是进口敏感行业、跨国供应链和美国贸易伙伴波动性的来源。

对各资产类别的影响

在股市方面，民主党多数派的温和构成令市场感到安心。我们预计指数层面的市场波动有限，但市场表现将进一步扩大广度。医疗保健股预计将跑赢大盘。

在固定收益方面，风险平衡倾向于美国国债收益率小幅走高。党派间的立法僵局限制了大规模新刺激法案出台的可能性，但并未为削减赤字创造可靠的途径。

财政挑战预示着美元面临下行压力。然而，更激进的关税议程或地缘政治升级最初可能通过避险需求支撑美元。

在赤字压力、美元走弱和政治不确定性等综合因素影响下，黄金应会继续获得支撑。

作者是 Pictet Wealth Management 亚洲区首席投资官