以“组合式生活”应对长寿挑战

MIND THE GAP

人力资本可在远超法定退休年龄后，继续产生长尾红利

更多高净值人士相信自己能活到100岁。这正在重塑人们对工作、退休和财富规划的看法。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】今年，新加坡约有1500名居民年龄在100岁或以上，高于2015年的1200人和2010年的700人。

我们活到100岁的概率有多大？2018年，瑞银 (UBS) 的一项针对高净值人士 (HNW) 的调查《UBS Global Watch》发现，超过半数的受访者相信自己能活到100岁。

我也深信自己将成为百岁老人。虽然我的父亲在近70岁时就英年早逝，但我的母亲现已92岁高龄，尽管身体有些虚弱。