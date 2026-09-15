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MIND THE GAP

以“组合式生活”应对长寿挑战

人力资本可在远超法定退休年龄后，继续产生长尾红利

Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Tue, Sep 15, 2026 · 06:09 PM
    • 更多高净值人士相信自己能活到100岁。这正在重塑人们对工作、退休和财富规划的看法。
    • 更多高净值人士相信自己能活到100岁。这正在重塑人们对工作、退休和财富规划的看法。 照片：TAY CHU YI, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】今年，新加坡约有1500名居民年龄在100岁或以上，高于2015年的1200人和2010年的700人。

    我们活到100岁的概率有多大？2018年，瑞银 (UBS) 的一项针对高净值人士 (HNW) 的调查《UBS Global Watch》发现，超过半数的受访者相信自己能活到100岁。

    我也深信自己将成为百岁老人。虽然我的父亲在近70岁时就英年早逝，但我的母亲现已92岁高龄，尽管身体有些虚弱。

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