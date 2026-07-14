INSIGHTS FROM CFA SOCIETY SINGAPORE
上涨行情、脆弱的休战及其潜在的焦虑症
持续的不确定性被不间断的评论所放大，这使得有纪律的决策变得愈发重要
- 在美国和伊朗恢复互相攻击后，整体金融市场并未出现恐慌反应。 图片来源：EPA
查看原文
本文由AI辅助翻译
在美伊冲突的大部分时间里，市场都在上涨。如今，美国和伊朗之间的休战与其说是和平，不如说更像是两次袭击之间的暂停。
攻击已经恢复。双方都在互相试探对方的底线，而霍尔木兹海峡仍然是市场上最明显的压力点。
然而，尽管存在地缘政治紧张局势和能源市场波动，但整体金融市场并未像人们预期的那样，出现持续的恐慌反应。
TRENDING NOW
JPMorgan expects industry to manage AI spend with more ‘discipline’ as it eyes more S’pore tech talent
How I knew I was ready to retire at 50
Keppel, Sembcorp, SIA down as STI dips 1% after US resumes Iran shipping blockade
US renews strikes on Iran while tankers come under attack in Hormuz; Trump plans 20% toll