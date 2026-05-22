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MONEY WISDOM

最令我担忧的退休建议

虽然“推荐”方案表面上看似诱人，但仔细审查至关重要

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    • 对公积金终身入息计划和投资联结保险的错误投资建议，长远来看可能损害退休生活的保障。
    • 对公积金终身入息计划和投资联结保险的错误投资建议，长远来看可能损害退休生活的保障。 照片：商业时报资料

    Christopher Tan

    Published Fri, May 22, 2026 · 03:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    最近一天早上，当我在公司附近的小贩中心吃早餐时，一名保险代理员走近我，询问我是否已为退休做好规划。

    我礼貌地告诉他，我已做好规划，自己从事财富管理行业，并且精通投资。

    但他不理会，继续说他的公司有一款比公积金终身入息计划更好的年金计划，每年可支付6%的回报。

    他承认那是一份投资联结保险（investment-linked insurance policy，简称ILP）。我试图向他解释，将ILP退休计划与公积金终身入息计划的年金进行比较是不公平的。

    我话还没说完，他就辩称政府也将我们的退休户头（Retirement Account，简称RA）款项投资于股票市场。当我指出公积金款项实际上是投入到特殊新加坡政府债券（Special Singapore Government Securities，简称SSGS）中，而这类债券并不在债券市场上交易时，他反驳道：“没错，证券，那就是股票和股份。”

    接着，他又声称，一旦加入公积金终身入息计划，若成员过世，其家人将无法获得任何未用完的余额。

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    我站起来准备离开，但在此之前，我坚定地告诉他，他需要提升自己的专业知识，并为客户提供公正的服务。他需要谋生，但必须用正确的方式，因为他的建议会影响那些相信他的人的生活。

    我分享这个故事，是因为在过去几个月里，我听到了许多类似说法的不同版本。

    似乎有许多新加坡人被建议在55岁时，不要在他们的退休户头中存足全额退休存款（Full Retirement Sum，简称FRS）。相反，他们被建议通过抵押房产，只存入基本退休存款（Basic Retirement Sum，简称BRS）——即全额退休存款的一半，然后将另一半资金转入一份ILP。

    到2026年，全额退休存款将达到22万零400新元，这意味着在55岁时只在退休户头中保留11万零200新元，而将其余的11万零200新元投入ILP。

    在另一个案例中，有人向我展示了一份计划书，声称将公积金终身入息计划和ILP相结合，其表现将优于单独的公积金终身入息计划。

    这位顾问展示了一张幻灯片，显示从65岁起，组合方案的每月入息约为2161新元，比保留全额退休存款而仅从公积金终身入息计划获得的1640新元高出超过25%。

    此外，该ILP还被宣传能提供约20万新元的“遗产”，并被描述为“身故时资本保证”，而一旦公积金终身入息计划的入息总额超过所缴交的保费，便不具备这项特点。

    这个方案因此被标记为“推荐选项”。

    产品运作方式

    在上述计划书中，ILP的保费将在三年内缴清。潜在客户会看到该ILP将投资于两个子基金，分别由 Lion Global Investors 和 Allianz Global Investors 管理。

    计划书展示了这两个基金过去10年的年化历史回报率，分别为12.34%和8.19%。这些回报率似乎被用来预测未来可获得的一笔过款项和入息。

    在第10年末，即保单持有人65岁时，他可以选择一次性提取约22万1947新元的款项，或选择每月领取约1271新元的“终身派息”。

    当这个方案与退休户头中的11万零200新元基本退休存款相结合时，便得出了宣传中的亮眼数字：从65岁起，每月总收入约2161新元，其中包括来自公积金终身入息计划（基本退休存款）的890新元和来自ILP的1271新元，外加一笔20万新元的遗产。

    表面上看，这确实很吸引人。正因如此，我们才需要仔细审视。

    令人担忧之处

    首先，计划书中所展示的回报是基于过去的表现，而且几乎可以肯定是源自一个股市表现尤其强劲的十年。

    用每年12.34%和8.19%的回报率来预测未来，并得出22万1947新元的一次性款项或1271新元的每月入息，是具有误导性的。如果使用更现实、扣除费用后的回报率，所谓的“更高入息”的说法可能完全不成立。

    其次，ILP存在多重收费，而我所见过的演示幻灯片并未披露这些费用；这些费用会蚕食投资回报。

    第三，公积金终身入息计划被错误地描述为一种普通的投资。事实并非如此。公积金终身入息计划是一项由政府支持、汇集集体资金的终身年金。

    退休户头的款项目前年利率为4%，投资于不可交易的特殊新加坡政府债券（SSGS），而非股票。将与市场挂钩的ILP与公积金终身入息计划按“回报”进行比较，完全是本末倒置。一个是投资，另一个是保险年金。

    第四，“身故时资本保证”的标签值得我们重新审视。大多数“101”型ILP保证赔付已缴保费的101%（在此案例中仅为10万9800新元）或户头价值，以较高者为准——而不是一个固定的20万新元。

    这20万新元的数额是一个预测值，而非保证。当市场下跌时，预测值也会随之下降。

    第五，也是最重要的一点，长寿风险被完全忽略了。公积金终身入息计划是终身支付的，只要你健在。而ILP的“终身派息”只在相关基金能够维持派发的情况下才会持续。

    每月从一个与市场挂钩的工具中提取1271新元，尤其是在退休初期遭遇一连串糟糕的回报时，可能会耗尽本金。ILP中没有汇集的长寿保险保障。

    第六，公积金终身入息计划的入息与ILP的收入不具可比性。公积金终身入息计划的入息是终身保证的。而ILP的收入是预测性的，并取决于市场表现。

    我们的立场

    对于像食物、水电费和基本医疗保健这类退休基本开销，为其提供资金的金融工具必须能同时降低投资风险和长寿风险。对此，年金是更有效的工具；而公积金终身入息计划是新加坡现有最好的年金。

    如果单靠公积金终身入息计划不足，或者希望分散投资，可以考虑以私人年金或投资级债券作为补充。但基础应至少是在退休户头中存足全额退休存款。

    只有在基本开销得到保障之后，才应考虑使用其他工具来满足非必需或增长型需求。正如我之前所论述的，ILP并非最适合的投资工具。

    这个被提议的方案，是用一种与市场挂钩、收费繁多、非保证且以乐观历史回报来展示的产品，去部分取代一项有保证、政府支持、汇集长寿风险的终身入息。

    将此方案冠以“推荐选项”之名是不道德的。

    这种错误所造成的损害，只有在多年后、当一切都为时已晚时才会显现。

    那位在小贩中心的代理员，以及我在行业中看到的更广泛的类似模式，可能会悄悄地侵蚀许多新加坡人的退休保障。为了达成一笔交易所付出的这个代价，实在太高了。

    作者是Providend的总裁。Providend是东南亚首家只收取咨询费的综合财富咨询公司。

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