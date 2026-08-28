The Business Times
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通货膨胀正侵蚀退休投资组合，这些抗通胀资产值得关注

能创造收入的投资包括特定的房地产投资信托和防御性消费必需品股票

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Tan Weizhen

Published Fri, Aug 28, 2026 · 02:00 PM
    • Tiger Brokers 的 James Ooi 表示，在新加坡，退休投资组合往往集中于现金、定期存款和保险产品。
    • Tiger Brokers 的 James Ooi 表示，在新加坡，退休投资组合往往集中于现金、定期存款和保险产品。 照片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】专家表示，投资者的退休长期投资组合中没有足够的抗通胀资产。

    原因之一是投资组合中的现金过多，尤其是在亚太地区的投资者中。

    Amundi 解决方案首席投资官 John O’Toole 表示：“如今的退休投资组合中，我们没有足够的通胀挂钩资产……来保护您的实际购买力。”

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    RetirementWealth & InvestingFinancial marketsInflation

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