WHOLE OF WEALTH

问题不在于您是否拥有足够的财富安享晚年，而在于您的财富能否经受住终点未知的漫长时间考验。

投资的关键不在于您愿意承担多少风险，而在于您的资产负债表能承受和吸收多少风险。 图片：MAGNIFIC

几十年来，财富管理行业一直致力于优化资产负债表的资产端。

投资中应有多少配置于股票？多少配置于债券、私募市场或现金？投资者在哪里可以找到阿尔法收益？投资组合应如何应对通货膨胀、利率或下一个市场周期？

这些都是重要问题，但它们只揭示了问题的一半。

更大的盲点在于资产负债表的另一端——财富未来必须履行的义务：医疗保健、长期护理、业务连续性、遗产流动性，以及对子女和父母的承诺。

此外，日益增长的人类寿命也带来了漫长而不可预测的挑战。

这引导我们思考一个与财富管理师传统上提出的问题截然不同的问题。关键不在于您愿意承担多少风险，而在于您的资产负债表能承受和吸收多少风险。

这种区别并不仅仅是字面上的。

风险偏好反映的是个人性格，而风险承受能力则反映了个人资产负债表的韧性。一个家庭可能完全适应市场的涨跌，但其承受在关键时刻突然出现的负债的能力却可能出奇地低。

保险公司从不同的视角看待财富。

资产管理主要关注回报的分布，而保险则从等式的另一端入手：未来义务的形态、其可能性与规模、可能出现的时间以及可能持续多久。

这改变了财富的计算方式。而且，或许更重要的是，它改变了财富最终需要解答的问题。

平均值的误区

以退休为例。在财富积累阶段，市场波动虽然令人不安，但通常是可恢复的。投资者仍在赚取收入，可以投入新资本，并且时间站在他们这边。

而财富支取阶段则截然不同。

如果市场在一个家庭开始大量支取其投资组合时下跌，那么他们可能不得不以低价出售资产，仅仅是为了满足开销。

这些提款行为不仅固化了亏损，还抽走了本可以在市场复苏时增值的资本。

因此，两个投资组合即便平均回报率大致相同，也可能产生截然不同的人生财富结果，仅仅因为回报出现在不同的时间窗口。

其次是长寿因素。在新加坡，年满65岁的居民平均预期寿命还能再延长21.6年。但平均数据对个人而言真的有用吗？我们看到越来越多的人寿命远超平均水平。

25年的退休生活不仅仅是10年退休生活的延长。时间改变了整个等式，它增加了人们在医疗保健成本、护理需求、通货膨胀和多轮市场周期中的风险敞口，同时也增加了财富可能需要同时支持几代人的可能性。

问题不再仅仅是您是否积累了足够的退休金，而在于您的财富结构能否在不影响独立性、生活服务产业群或为下一代准备的资本的情况下，经受住终点未知的漫长时间考验。

财富并不能消除风险

另一个值得探讨的假设是，足够多的财富最终会使财务保障变得不再必要。但事实往往恰恰相反。

高净值家庭可能拥有大量资产，但能在短时间内调动的资金却相对较少。财富可能集中在经营中的企业、房地产、私募投资和其他长期资产上。

因此，一个家庭可能在账面上非常富有，但在实际操作中却可能出人意料地受到限制。

死亡、残疾、业务转型或遗产义务不会耐心等待有利的市场时机。负债总有一个恼人的习惯，那就是按其自己的时间表不期而至。

如果在错误的时机需要资金，家庭可能被迫出售其最想保留的资产。

我们对长期护理的研究揭示了一个更广泛的问题。

在一项公开发布的2026年研究中，受访者对每月家庭护理费用的估算比实际护理提供者的估价低约32%。近半数的受访看护者表示，他们提供护理服务已至少三年。

官方的长期护理估算数据同样发人深省。每两位健康的新加坡人中就有一位可能在一生中变为重度残障，而每十位中约有三位可能持续重度残障长达10年或更久。

这其中蕴含的投资启示很容易被忽视。

这实际上是要求家庭自行承担那些发生时间不确定、规模难以预测、且持续时间可能远超预期的负债。

这主要不是一个投资问题，而是一个风险管理问题。

提升风险承受能力

面对不确定性，人们的本能反应是持有更多现金作为国库。

虽然一定的流动性至关重要，但过多的流动性会带来另一种脆弱性。本应用于数十年长期投资的资本可能陷入结构性投资不足的境地，牺牲了维持购买力和支持后代所需的增长。

家庭可以向那些旨在基业长青的机构学习。银行和保险公司不仅管理其资产，还管理资产与未来负债之间的关系。它们会测试其资产负债表能否承受严重冲击，并找出其最大的薄弱环节。

个人无需采用同样复杂的技术工具，但这种严谨的思路颇具启发性：了解财富必须履行的义务；思考哪些因素可能使计划陷入困境；并只承担家庭有能力管理的风险。

对于那些低频、严重或无固定期限的风险，最好予以削减、对冲或转移。

巧妙地运用风险转移，可以为资产负债表的其他部分创造空间，以承担能带来回报的“生产性”风险。如果基本支出和重大承诺都得到了充分保障，那么剩余的资本就可以自由地发挥长期资本的最大优势——保持投资状态。

在精密的财富策略中，保险的角色不仅是保护资本免受损失，它还能帮助资本避免在错误的时间被调用。

对于富裕家庭而言，成功的遗产规划并不仅仅是为了最大化遗产的最终价值。遗产不仅是最终留下的财富，更是在整个过程中保持选择权的连续性。

它是在市场疲软时避免被迫出售资产的能力；是在环境变化时保持独立性的能力；是保全那些市场价值之外更具意义的资产的能力；并最终让财富的价值和意图完好无损地传承给下一代。

因此，财富管理的未来需要的不仅仅是更优的投资组合。

几十年来，财富管理师们一直在问投资者应该承担多少风险。而对于下一个财富时代而言，一个更具深远意义的问题是：哪些风险是家庭从一开始就不应该承担的。

本文作者为大东方集团 (Great Eastern Group) 董事总经理