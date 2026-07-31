百万新元国庆悖论：财富激增下的“财富认知失调”

新加坡的财富激增，为何反让下一代感觉更穷？

随着国庆日临近，按多数传统标准衡量，新加坡无疑是赢家。但尽管有更多人跻身百万富翁行列，许多人却并未感到有财务上的安全感。 图片来源：BT 档案照片

值此国庆日，新加坡作为全球最伟大的经济成功典范之一，又翻开了新的篇章。在短短61年间，我们从一个缺乏自然资源的小型贸易港口，发展成为拥有全球最稳健主权资产负债表的国家之一。

如今，新加坡的百万富翁数量超过了以往任何时期。不断上涨的房地产价值、中央公积金储蓄、投资以及数十年来严谨的财富积累，悄然造就了一个拥有众多净资产达到七位数家庭的国家。

几乎以所有传统标准衡量，新加坡都是一个赢家。然而，每当我和大学生、年轻的专业人士以及处于职业生涯中期的管理人员交流时，听到的却是一个截然不同的故事。他们没有财务上的安全感，反而感到焦虑。