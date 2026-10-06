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2026年第四季度新加坡股市：人工智能主导世界中的稳定压舱石

良好的经济基本面应会继续在2026年剩余时间里为新加坡市场提供支持

    • 新加坡股市的投资价值主张已从估值重估的叙事，演变为一个日益受到盈利和收入支持的逻辑。
    • 新加坡股市的投资价值主张已从估值重估的叙事，演变为一个日益受到盈利和收入支持的逻辑。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    Adeline Gao

    Published Tue, Oct 6, 2026 · 03:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    追踪新加坡30家最大规模上市公司的海峡时报指数 (STI)，在经历了年初至今的强劲表现后，进入了2026年最后一个季度。该指数于9月30日报收5,676点，较年初上涨约22%。

    大部分涨幅来自7月和8月。7月份，在全球科技股抛售潮中，韩国、日本和台湾等以科技股为主的市场大幅下跌，但海峡时报指数依然保持稳定。到了8月，海峡时报指数成分公司中大部分企业公布了稳健的上半年业绩，为该指数提供了进一步的提振。

    良好的经济基本面应会继续在2026年剩余时间里为新加坡市场提供支持。新加坡经济在今年上半年增长了6.1%，促使政府第二次将其全年增长预测上调至4.5%至5.5%。通货膨胀率也保持在2.3%的可控水平。

    在经济增长稳固且价格压力可控的情况下，新加坡金融管理局 (金管局) 有空间推行新加坡元渐进、依赖数据的升值路径，这有助于抑制进口商品的成本。稳健的经济增长和稳定的物价相结合，应能为企业盈利提供一个有利的环境。

    工业股推动增长，银行股提供收入

    工业企业预计将继续成为海峡时报指数盈利增长的主要引擎。新科工程 (ST Engineering) 和扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 的在手订单量均创下历史新高，未来数年的船舶、国防设备和基础设施合同已经锁定。这为投资者未来几年的盈利情况提供了良好的能见度。

    作为指数最大组成部分的三大本地银行，应会继续受益于流入新加坡这个安全金融中心的财富。它们的利息收入去年因利率下降而萎缩，但随着本地利率自5月以来小幅回升，这部分收入有望复苏。

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    综合来看，这些因素应能在2026年剩余时间乃至2027年为银行业绩提供支持。在经历了一轮强劲上涨后，银行股的股价目前更接近其公允价值，但其股息仍然是投资者的重要收入来源，也是总回报的稳定贡献者。

    房地产投资信托 (Reits) 是一个薄弱环节，因为高利率环境将持续更长时间，继续对其派息构成压力。

    然而，工业板块已超过房地产投资信托，成为海峡时报指数的第二大板块。随着银行和工业板块的持续增长，房地产投资信托的疲软对整体指数的影响已不如往年。

    市场改革仍有深化空间

    旨在提升新加坡股市吸引力的各项努力仍有深化空间。新加坡金融管理局 (金管局) 最近委任了第三批“股市发展计划”下的资产管理公司，使得总投资额达到54亿新元，分布于14家资产管理公司。整个计划规模为65亿新元，目前仍有11亿新元尚待部署。

    此外，当局还承诺投入2000万新元，为海峡时报指数以外约80只中小型股的做市活动提供支持，直至2028年。各公司也正通过股票回购来提高股东回报，同时，连接新加坡交易所与Nasdaq的新上市通道已于6月正式启用。

    这些变革需要时间来重塑市场格局。其带来的好处——包括更广泛的研究覆盖、更活跃的交易以及更多样化的公司选择——将会逐步显现，而不会一蹴而就地提振整个市场。

    对于作为改革主要受益者的小型公司而言，尤其如此。自改革开始以来，许多这类公司的股价已大幅上涨，这使得普涨行情难以重现。

    展望未来，投资者需要更加精挑细选，重点关注那些盈利增长能跟上其股价上涨步伐的公司。

    新加坡在投资组合中的地位

    根据我们的盈利预测，我们预计海峡时报指数到2028年底将达到6,223点。除了盈利增长，新加坡还具备当今市场中日益珍贵的两大特质：多元化和收入。

    全球股市日益被人工智能和科技公司主导，这带来了强大的增长潜力，但也伴随着更大的波动性。而主要由银行、工业企业和房地产投资信托组成的海峡时报指数，则提供了不同的投资组合。

    这一点在7月以来的科技股抛售潮中表现得尤为明显。当时，许多以科技股为主的指数大幅下跌，而海峡时报指数则保持韧性，甚至在某些时期表现更优。

    收入是另一大吸引力。预计在2026年至2028年间，海峡时报指数的股息率将在4%至4.3%之间，这使其在全球主要股票市场中仍属于收益率较高的市场之一。

    股息收入提供了一个额外的回报来源，它较少受到短期市场情绪变化的影响，从而为该指数带来了良好的总回报状况。

    因此，新加坡的投资价值主张已从一个估值重估的叙事，演变为一个日益受到盈利和收入支持的逻辑。盈利增长为回报奠定了基础，股息增加了经常性收入部分，而市场改革的持续推进则为未来的进一步估值重估留下了空间。

    对于希望分散集中的科技股风险敞口的投资者而言，新加坡股票提供了一个包含盈利增长、收入和多元化的差异化组合。

    作者是奕丰集团 (iFast Corp) 新加坡子公司奕丰金融 (iFast Financial) 旗下B2C（企业对消费者）部门FSM Global的研究与投资组合管理团队的研究分析师

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