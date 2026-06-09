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2026年中场盘点
投资者应制定投资计划、坚守策略并着眼于长期表现
- 尽管中东和平进程面临阻力、通胀压力加剧以及债券收益率上升，但股市在4月和5月依然上涨。 图片来源：REUTERS
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本文由AI辅助翻译
随着6月世界杯赛季的开启，全球股市在经历了动荡的上半年后，已全面展开攻势。
尽管中东和平进程面临阻力、能源价格高企、通胀压力加剧以及债券收益率不断上升，但股市在4月和5月依然上涨，发达市场股指更是创下历史新高。
在美国和北亚，包括半导体和大型科技股在内的与人工智能相关的板块，因估值重估而上涨。在Trump-Xi Summit以及美伊和平谈判之后的前景，缓解了投资者对宏观、贸易和企业环境的担忧。
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