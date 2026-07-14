A SMART LOOK AT INVESTING
股市高涨，头脑切忌膨胀
没有业务增长支撑的股价上涨，终将掉头向下
- 虽然海峡时报指数保持了增长势头，但上涨的股价不应让投资者放松警惕，忘记做足功课。 照片：商业时报资料
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新加坡海峡时报指数（STI）于上周一（2026年7月6日）攀升至新高，并连续五个交易日创下历史新高。
截至周五，该指数已突破5400点大关，距离5500点仅一步之遥。
随着指数的攀升，三大银行——星展集团（DBS Group）、华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corporation）和大华银行（United Overseas Bank）的股价也纷纷创下各自的新高。
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