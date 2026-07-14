The Business Times
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A SMART LOOK AT INVESTING

股市高涨，头脑切忌膨胀

没有业务增长支撑的股价上涨，终将掉头向下

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    • 虽然海峡时报指数保持了增长势头，但上涨的股价不应让投资者放松警惕，忘记做足功课。
    • 虽然海峡时报指数保持了增长势头，但上涨的股价不应让投资者放松警惕，忘记做足功课。 照片：商业时报资料

    Chin Hui Leong

    Published Tue, Jul 14, 2026 · 03:23 PM

    本文由AI辅助翻译

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    新加坡海峡时报指数（STI）于上周一（2026年7月6日）攀升至新高，并连续五个交易日创下历史新高。

    截至周五，该指数已突破5400点大关，距离5500点仅一步之遥。

    随着指数的攀升，三大银行——星展集团（DBS Group）、华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corporation）和大华银行（United Overseas Bank）的股价也纷纷创下各自的新高。

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