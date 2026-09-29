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贵金属的战略价值

黄金和白银具备差异化表现的潜力，这有助于强化投资组合的多元化。

    • 白银可以作为黄金投资的补充，但投资者不应认为这两种金属具有相同的防御性特征。
    • 白银可以作为黄金投资的补充，但投资者不应认为这两种金属具有相同的防御性特征。 图片来源：PIXABAY

    Brandon Ho

    Published Tue, Sep 29, 2026 · 02:55 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    黄金近期的价格走势凸显了战术性市场观点与战略性投资组合配置之间的区别。

    短期来看，较高的实际利率和走强的美元对黄金构成了压力，因为黄金本身不产生收益，与生息资产相比吸引力相对较低。这些因素可能会影响未来几个月黄金的价格走势。

    然而，这并未削弱黄金在多元化投资组合中的长期作用。其战略价值的意义，并不仅限于央行的下一次利率决策。

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