一个久经考验的投资组合框架

WHO’S WHO IN PRIVATE BANKING

创新、促变或领先竞争对手进行调整的企业能更好地维持增长

动荡时期凸显了坚持有纪律的投资框架的重要性，而非对市场的每一次莫测波动都做出反应。 图片来源：PIXABAY

波动性是投资中不可避免的特征。虽然它常在短期内扰乱市场，但对于愿意超越眼前头条新闻的投资者而言，波动性也能创造机会。

市场在短期内会对经济数据、政策决策和地缘政治发展做出反应，但长期的投资回报是由重塑行业和经济的更深层次变动所驱动的。

那些能够及早识别这些转变，同时构建能够抵御不可避免的波动冲击的投资组合的投资者，能更好地抓住由此创造的机会。

这使得投资组合的构建与选股同等重要。

我们的投资方法将成长型股票与收益型资产和另类资产相结合，在参与长期增长和跨越市场周期的韧性之间取得平衡。

在过去七年中，我们一直遵循这一方法，历经了冠病疫情、2022年的急剧加息周期，以及与“解放日”和美伊冲突相关的波动。

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在此期间，该策略取得了78.6%的净回报，即年化回报率为9%，比晨星数据库中900多只共同基金的平均回报高出33个百分点。

虽然没有一种投资方法能在所有市场环境中都表现出色，但这样的时期凸显了坚守有纪律的投资框架的重要性，而不是对市场的每一次波动都做出反应。

为了帮助识别具有持久增长潜力的企业，我们在2020年引入了“I.D.E.A.”框架。

它将公司分为四大类：

创新者（Innovators）：开发新技术的公司；

颠覆者（Disruptors）：重塑行业的公司；

赋能者（Enablers）：提供基础设施和工具，使转型成为可能；以及

适应者（Adapters）：成功将新技术融入其运营的成熟企业。

我们的框架较少关注国家，而更多地关注那些能让公司长期创造价值的特征。

那些领先竞争对手进行创新、促成变革或适应变化的企业，通常能更好地在不同市场周期中保持增长。

涉及人工智能公司的生态系统

人工智能就是一个很好的例子。

最初以先进半导体为核心的投资案例，现已扩展为一个更为庞大的生态系统。

随着人工智能应用的加速，对计算能力的需求持续推动着对数据中心、网络基础设施和专用硬件的投资，创造了远超前沿人工智能模型开发公司的机会。

仅仅关注最大的人工智能公司，可能会错失大部分机会。

提供支持人工智能基础设施的企业——从半导体生态系统的部分环节到专业硬件供应商——随着时间的推移，可能会证明其同等重要。

它们受到的关注可能不如那些头条公司，但它们是更广泛的人工智能生态系统中不可或缺的一部分。

同样的视角也可以应用于人工智能之外的领域。

电力需求上升、能源安全考量以及多年的投资不足，正在支撑能源价值链部分环节进入新的资本支出周期。

与此同时，人工智能的进步正在加速医疗保健和长寿领域的创新，在药物研发和精准医疗等领域创造了机会。

连接这些主题的并非技术本身，而是那些拥有持久竞争优势、稳健盈利能力，并能受益于强大的多年趋势的企业。

从历史上看，这些特征是区分那些能够多年实现盈利和股东价值复利增长的公司的关键。

然而，增长只是等式的一边。即使是最强大的企业也会经历剧烈的价格波动期，而完全围绕增长型资产构建的投资组合在市场转向时可能会变得脆弱。

因此，投资者在追求长期增长的同时，也需要稳定的来源，尤其是在不确定性已成为市场常态的环境中。

平衡杠铃策略

这就是杠铃策略另一端的重要性所在。

在固定收益方面，我们继续偏好投资级债券，并专注于基本面强劲、且已证明有能力履行其偿债义务的发行方。

如果通胀居高不下，债券收益率持续偏向上行，那么选择性就变得愈发重要。我们继续青睐高质量资产，而非追求增量收益。

在固定收益方面，我们继续偏好投资级债券，并专注于基本面强劲、且已证明有能力履行其偿债义务的发行方。

如果通胀居高不下，债券收益率持续偏向上行，那么选择性就变得愈发重要。我们继续青睐高质量资产，而非追求增量收益。

在企业信贷领域，我们偏好五至七年的久期。在新兴市场，我们专注于那些展现出能源独立、政策可信度和充足风险补偿的经济体。

另类投资也扮演着重要角色。尽管存在中期阻力，但在去美元化和货币贬值等因素的支撑下，我们继续看好黄金的建设性前景。

对冲基金可以作为投资组合的稳定器，尤其是在股票和债券之间的传统多元化效益变得不那么可靠，且商业模式面临生存风险的时期。

在私募市场，不断扩大的分散性凸显了选择高质量管理人和韧性资产的重要性。

这些配置的目的不是追逐回报。

它们的作用是提供稳定性和平衡，让投资者能够在不因短期市场波动而过度曝险的情况下，保持对长期增长机会的敞口。

控制投资冲动

投资者行为也同样重要。

投资者面临的最大挑战之一，并非市场波动本身，而是对波动做出反应的倾向。

在市场承压时期，投资者往往会抛售头寸，但在市场复苏时却又犹豫是否重新入场。

锚定于之前的卖出价格，往往会阻碍投资者参与后续的上涨行情，即使基本面依然完好。

这就是为什么长期投资不仅仅需要识别正确的机会。

它需要一个能够抵御不确定时期的投资组合结构，并帮助投资者避免那些损害长期回报的行为陷阱。

最成功的投资者很少是那些能做出最佳短期预测的人。

他们往往是那些对稳健的投资框架抱有信念，并在不断变化的市场条件下始终坚守该框架的人。

市场将持续不确定，但结构性变化不会停止。

投资者的挑战在于，识别推动这一变化的企业，并坚持足够长的时间，以实现其价值。

作者是星展银行 (DBS Bank) 首席投资官