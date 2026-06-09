A SMART LOOK AT INVESTING
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三个问题，助您穿透市场噪音
在数据和观点的洪流中，清晰的认知是投资者最被低估的优势
- 如今的股市波动性是2010年至2019年期间的10倍。 PHOTO: Bloomberg
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本文由AI辅助翻译
股市正处于历史高位，投资者却感到茫然不知所措。
如果您已经入市，可能正担心着接下来的下跌。如果您还在场外徘徊，可能正为错过此轮上涨而懊恼不已。无论如何，信息的洪流都于事无补。
关税、利率、超预期的财报、地缘政治紧张局势——每天都有大量的新闻头条涌现，每一条都显得刻不容缓。
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