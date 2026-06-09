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三个问题，助您穿透市场噪音

在数据和观点的洪流中，清晰的认知是投资者最被低估的优势

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如今的股市波动性是2010年至2019年期间的10倍。 PHOTO: Bloomberg

Chin Hui Leong Published Tue, Jun 9, 2026 · 03:34 PM