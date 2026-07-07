SpaceX引发的千亿美元之问

SCIENCE OF WEALTH

这个问题在于，我们是否懂得区分：是买入一个激动人心的承诺，还是投资于我们自己的未来。

在SpaceX于6月12日在纳斯达克进行的首次公开募股中，散户投资者的需求远超供应，导致大多数人最终只购得了所申请数量的一小部分。 图片来源：路透社

上月，当SpaceX在纳斯达克上市时，据报道，个人投资者为分得这宗史上规模最大的首次公开募股（IPO）的一杯羹，提交了超过1000亿美元的订单。散户投资者的需求远超供应，导致他们中的大多数人可能只获得了所申请数量的一小部分，甚至一无所获。

这些情景似曾相识——媒体的争相报道、拥有未来一部分的渴望，以及害怕错过的心理，这些因素结合在一起，构成了难以抗拒的诱惑。

在此我需要谨慎说明，本专栏文章并非要讨论SpaceX是否是一家好公司。分析师们对此仍在争论不休，我猜想距离一个明确的答案还有很长的路要走。一切只有时间能证明。