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MONEY MATTERS

使用人工智能代理作为我的个人助理

其魅力在于减少从设立目标到做出明智决策之间的工作量

    • 人工智能使个人助理服务成为可能，例如研究假期和整理健康记录。
    • 人工智能使个人助理服务成为可能，例如研究假期和整理健康记录。 图片来源：PIXABAY

    Lorna Tan

    Published Fri, Nov 6, 2026 · 03:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    我一直想拥有一名个人助理，但这是一种奢侈。得益于人工智能，现在可以拥有不止一名个人助理为您工作。

    我当时正在为明年的冰岛家庭自驾游做攻略。这项任务相当艰巨，因为在驾驶路线、住宿地点和游览景点方面有太多的排列组合。在做了七个版本的行程后，我最终放弃并订阅了ChatGPT Plus寻求帮助。

    为了让每月28.98新元的支出物有所值，我决定充分利用它的各项功能，让它为我更卖力地工作。

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    Artificial IntelligenceChatGPT

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