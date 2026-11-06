使用人工智能代理作为我的个人助理

MONEY MATTERS

其魅力在于减少从设立目标到做出明智决策之间的工作量

我一直想拥有一名个人助理，但这是一种奢侈。得益于人工智能，现在可以拥有不止一名个人助理为您工作。

我当时正在为明年的冰岛家庭自驾游做攻略。这项任务相当艰巨，因为在驾驶路线、住宿地点和游览景点方面有太多的排列组合。在做了七个版本的行程后，我最终放弃并订阅了ChatGPT Plus寻求帮助。

为了让每月28.98新元的支出物有所值，我决定充分利用它的各项功能，让它为我更卖力地工作。