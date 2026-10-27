财富传承：早在继承发生前，交接就已开始

THE WEALTH CODE

能够调整自身产品主张、技术及服务模式的公司，将最有能力维持客户关系。

公司应衡量从财富转移到首次实质性咨询讨论所需的时间，并努力缩短。可以利用人工智能来加速新客户引导和资产转移流程。 图片来源：PIXABAY

当财富在代际间传递时，客户与银行的关系并不会自动延续。Capgemini的《2025年世界财富报告》发现，81%的继承人计划在继承财富后的一到两年内更换财富管理公司。

这使得数十年积累的资产面临风险，但同时也带来了机遇。UBS于5月发布的首份《全球新一代报告》发现，约72%的亚太地区继承人会首先向财富管理机构和家族办公室寻求继承支持，而这一比例在北美为42%，在欧洲为19%。

新加坡的继承人显然希望获得专业帮助。如果为他们父母提供服务的公司无法满足他们截然不同的期望，许多人会另寻他处。