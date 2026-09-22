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美联储在石油冲击下加息：投资者当前应如何应对

理解央行的逻辑对未来投资组合的部署至关重要

    • 美国柴油价格正在上涨。原油与由其提炼的柴油之间的价差已从之前的约15至30美元，扩大到每桶超过100美元。
    • 美国柴油价格正在上涨。原油与由其提炼的柴油之间的价差已从之前的约15至30美元，扩大到每桶超过100美元。 图片来源：路透社

    Wesley Hoon

    Published Tue, Sep 22, 2026 · 04:04 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    美国央行已不再将能源驱动的通胀视为暂时性现象。

    在2026年的大部分时间里，市场一直关注的问题是美国联邦储备局（简称美联储）何时会重启降息。而在9月的会议上，美联储回答了一个不同的问题。

    美联储将联邦基金利率上调25个基点至3.75%至4%的区间，这是自2023年7月以来的首次加息，且投票结果获得一致通过。其更新的预测显示，年底前还会再次加息，并且在2027年不会降息。

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    InflationUS Federal Reservediesel

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