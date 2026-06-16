股市何时会崩盘？
虽然人工智能可能是美国市场飙升的幕后推手，但这并不能解释伦敦或新加坡市场的表现。
- 过去五年，标准普尔500指数的涨幅超过了70%。 图片来源：路透社
本文由AI辅助翻译
我能感觉到，市场有些不对劲。
对我而言，问题不在于股市是否会下跌，而在于何时会下跌。另一个问题是，这次崩盘会多严重。会是一次回调，即股价跌幅不超过10%？还是一场彻底的崩盘，股价跌幅可能超过20%？
在探讨股价可能下跌的原因之前，我们不妨先看看股市当初为何会如此大幅上涨。过去五年，衡量美国市场的广泛指标——标准普尔500指数上涨了超过70%。而衡量英国100家最大公司的富时100指数则上涨了50%。
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