The Business Times
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DIARY OF A PRIVATE INVESTOR

股市何时会崩盘？

虽然人工智能可能是美国市场飙升的幕后推手，但这并不能解释伦敦或新加坡市场的表现。

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    • 过去五年，标准普尔500指数的涨幅超过了70%。
    • 过去五年，标准普尔500指数的涨幅超过了70%。 图片来源：路透社

    David Kuo

    Published Tue, Jun 16, 2026 · 02:54 PM

    本文由AI辅助翻译

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    我能感觉到，市场有些不对劲。

    对我而言，问题不在于股市是否会下跌，而在于何时会下跌。另一个问题是，这次崩盘会多严重。会是一次回调，即股价跌幅不超过10%？还是一场彻底的崩盘，股价跌幅可能超过20%？

    在探讨股价可能下跌的原因之前，我们不妨先看看股市当初为何会如此大幅上涨。过去五年，衡量美国市场的广泛指标——标准普尔500指数上涨了超过70%。而衡量英国100家最大公司的富时100指数则上涨了50%。

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