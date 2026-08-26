亚洲的财富大传承，亦是一场商业转型

WHO’S WHO IN PRIVATE BANKING

许多创始人都是首次面对传承问题，没有现成的剧本可以遵循。

新加坡正处于家族与商业交汇点的中心，这并非偶然。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

每当我询问代表亚洲最富裕家族的客户其财富来源时，答案几乎总是一样的：企业。

汇丰银行在新加坡的私人银行客户中，近三分之二是企业家；而在其余的三分之一客户中，大多数是创始人的下一代。

亚洲的大部分财富仍然与其创始企业紧密相连，通常体现为持有大量非上市公司股份。仅此一点，就足以解释亚洲财富管理行业正在发生的深刻变革。

创业财富的性质与传统行业模式所围绕的继承财富不同。创业财富通常流动性差、高度集中，并且与企业所有权、资本和传承等问题密不可分。

如今，私人银行服务越来越多地在流动性事件发生前就已介入，在财富创造阶段便为企业家提供支持，而非等到财富变现之后才开始服务。

对我们而言，这通常意味着整合企业银行、机构银行和私人银行的专业知识，在帮助客户发展业务的同时，也为他们的财富和家族未来进行规划。

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创始人通常资产丰厚但现金流紧张，大部分财富被锁定在流动性差的股份中，而家族的开支需求却持续存在。因此，以非上市公司股份为抵押的融资需求，以及在流动性事件发生前进行传承规划的需求也相应增长。

传承已不再仅仅是遗产规划，更是一个商业问题：谁来经营公司，谁来拥有公司，以及这两者是否应该是同一批人。

一场没有剧本的传承

即将到来的财富传承规模之大，更凸显了这一问题的尖锐性。亚洲的巨额财富传承与欧洲不同，在欧洲，许多家族已传承至第五或第六代，并已将传承的惯例制度化。

亚洲地区的大部分财富是在过去几十年间创造的。这意味着许多创始人都是首次面对传承问题，没有现成的剧本可以遵循。

这场传承之所以格外复杂，不仅因为它是代际间的交接，更因为其背后的企业本身也正处于从传统产业向新经济的转型之中。

家族企业如同在行驶中“一边交接方向盘，一边更换引擎”，这两项任务无法清晰地分步进行。因为关于所有权的决策将塑造企业的未来，而关于业务的决策又决定了可供继承资产的形态。

下一代继承的不仅是财富，更是管理企业和守护家族遗产的责任。

那些为家族财富提供跨代管理服务的机构，从经验中得出了一个普遍的结论。

我们的信托业务今年正值成立80周年，在服务几代家族的过程中我们见证了这一点：法律结构仅仅是起点。

信托是“硬件”，而治理机制——即决定谁能加入企业、如何公平对待退出者的价值观、决策权和规则——则是“软件”。只投资于“硬件”的家族，通常会在最糟糕的时刻发现其局限性。

为何是新加坡

新加坡正处于家族与商业交汇点的中心，这并非偶然。

汇丰银行去年的《全球创业财富报告》发现，新加坡是全球对企业主最具吸引力的中心。全球受访企业家中有15%计划将财富转移至此，更有超过十分之一的人考虑移居新加坡。

单一家族办公室的数量已超过2000家。资金流入的构成也发生了变化。过去，在新加坡记账的资金主要来自东南亚，如今也来自印度、大中华区、中东和欧洲，这些资金背后的家族，其业务、资产和生活早已遍布全球多个司法管辖区。

这些家族所寻求的，不仅仅是一个稳定的司法管辖区，更是与全球市场、专业知识和机遇的连接。

企业家们越来越期望他们的私人银行不仅能管理资本，还能帮助创造机会。这正是一家真正的国际性银行的优势所在。

这种期望在下一代中尤为明显，除了投资组合管理，他们越来越重视人脉网络、创新以及进入私人市场的渠道。

因此，培养未来的家族领导者，需要的不仅是投资建议，更要帮助他们建立管理企业和家族财富所必需的判断力、治理能力和人脉网络。

领先的私人银行也正在为此做出调整，为客户拓展进入机构级私人市场投资机会和创新生态系统的渠道，而这些领域曾是个人投资者难以企及的。

我们已经建立了一个平台，让香港符合资格的私人银行客户能够与机构客户一同投资于特定的科技和初创公司、联合投资项目及风险投资基金。新加坡的客户预计可在今年晚些时候获得类似的投资渠道。

亚洲的巨额财富传承远不止是资产的交接，它关乎企业、责任和抱负的传承。

那些能够认识到这一点，并在财富仍在创造阶段就为企业家提供支持的机构，将不仅赢得亚洲下一代的财富，更将赢得他们的信任。

作者是汇丰银行南亚区私人银行业务主管