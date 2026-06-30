为什么说“全天候”投资组合是您的最佳伙伴

在长期结果充满多种可能性的背景下，多元化投资能在经济繁荣与萧条时期都提供韧性

当投资结果的分布范围很广时，理性的对策不是押注于某一种情景。 照片：BT档案图片

从多数短期指标来看，全球经济状况尚可。企业利润正在增长，人工智能驱动的投资蓬勃发展，劳动力市场虽在降温，但仍保持韧性。

然而，在这种积极的表象之下，潜藏着一系列深刻的结构性力量，其最终走向确实充满不确定性。因此，那些围绕单一长期信念来构建投资组合的投资者，可能正在犯下一个代价高昂的错误。

无论人们如何看待美国联邦储备局（美联储）主席Kevin Warsh近期的货币政策直觉，他在一点上是正确的：现在不是对长期前景抱有高度信念的时候。