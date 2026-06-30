The Business Times
business-time-50

为什么说“全天候”投资组合是您的最佳伙伴

在长期结果充满多种可能性的背景下，多元化投资能在经济繁荣与萧条时期都提供韧性

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 当投资结果的分布范围很广时，理性的对策不是押注于某一种情景。
    • 当投资结果的分布范围很广时，理性的对策不是押注于某一种情景。 照片：BT档案图片

    Rajat Bhattacharya

    Published Tue, Jun 30, 2026 · 01:59 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    从多数短期指标来看，全球经济状况尚可。企业利润正在增长，人工智能驱动的投资蓬勃发展，劳动力市场虽在降温，但仍保持韧性。

    然而，在这种积极的表象之下，潜藏着一系列深刻的结构性力量，其最终走向确实充满不确定性。因此，那些围绕单一长期信念来构建投资组合的投资者，可能正在犯下一个代价高昂的错误。

    无论人们如何看待美国联邦储备局（美联储）主席Kevin Warsh近期的货币政策直觉，他在一点上是正确的：现在不是对长期前景抱有高度信念的时候。

    此翻译对您是否有帮助？

    Investment portfoliosArtificial Intelligence

    TRENDING NOW

    The freehold corner site in Lorong Liput is near Holland Village MRT station.

    Three Holland Village shophouses sold for S$70 million to Tat Lee Bank’s Goh family unit

    The onset of El Nino is also seen as a tailwind, as average crude palm oil prices have historically surged during the weather event.

    Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts

    After the divestment of White Sands mall (above), FCT’s retail portfolio will comprise eight suburban properties. 

    Frasers Centrepoint Trust to sell White Sands mall for S$467 million

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More