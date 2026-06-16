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新加坡制造业产业群为何依然强劲

行业层面的利润率压力似乎比总体成本数据最初所显示的更为可控

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    • Micron 的高带宽内存设施今年正进入产能爬坡阶段，为新加坡的制造业产业群活动前景提供了更清晰的展望。
    • Micron 的高带宽内存设施今年正进入产能爬坡阶段，为新加坡的制造业产业群活动前景提供了更清晰的展望。 图片来源：路透社

    Adeline Gao

    Published Tue, Jun 16, 2026 · 03:31 PM

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 新加坡5月份采购经理指数（PMI）的改善是全面的。

    新订单、出口需求、工厂产出、采购活动和就业均较4月份有所加速，表明制造业产业群的增长正变得更为稳固，而非依赖单一驱动因素。

    电子产品采购经理指数升至51.9，连续12个月保持扩张势头，并持续优于整体制造业产业群的表现。

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    semiconductorsPMISingapore manufacturing

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