INVESTING GLOBALLY & PROFITABLY
新加坡制造业产业群为何依然强劲
行业层面的利润率压力似乎比总体成本数据最初所显示的更为可控
- Micron 的高带宽内存设施今年正进入产能爬坡阶段，为新加坡的制造业产业群活动前景提供了更清晰的展望。 图片来源：路透社
查看原文
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 新加坡5月份采购经理指数（PMI）的改善是全面的。
新订单、出口需求、工厂产出、采购活动和就业均较4月份有所加速，表明制造业产业群的增长正变得更为稳固，而非依赖单一驱动因素。
电子产品采购经理指数升至51.9，连续12个月保持扩张势头，并持续优于整体制造业产业群的表现。
TRENDING NOW
‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse
Private equity giant Carlyle can grow bigger but needs to stay on its toes: co-founder David Rubenstein
Battle for Asia’s ultra-rich: ‘Singapore can’t afford to keep losing clients to Dubai, Hong Kong’
AI-linked layoffs in US spark new wave of one-person start-ups