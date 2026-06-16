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新加坡制造业产业群为何依然强劲

行业层面的利润率压力似乎比总体成本数据最初所显示的更为可控

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Micron 的高带宽内存设施今年正进入产能爬坡阶段，为新加坡的制造业产业群活动前景提供了更清晰的展望。 图片来源：路透社

Adeline Gao Published Tue, Jun 16, 2026 · 03:31 PM