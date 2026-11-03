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因软件供应商Amadeus发生数据泄露 4万6000条新航订票记录遭非法访问

银行账户和信用卡信息未被泄露；订票信息未遭修改

    • 新航表示，正直接联系受影响且即将出行的客户，为他们更换订票参考号。
    • 新航表示，正直接联系受影响且即将出行的客户，为他们更换订票参考号。 照片：路透社

    Ariel Quek

    Published Tue, Nov 3, 2026 · 09:26 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （新加坡）由于其预订技术供应商Amadeus发生数据泄露，约4万6000条新加坡航空公司（ SIA ）的订票记录受到影响。

    新航一名发言人周二（11月3日）在给媒体的回复中表示，遭第三方非法获取的数据包括客户姓名、订票参考号、旅行路线和预订舱位。

    该发言人补充说，其中约620条订票记录中，可能被访问的信息包括电子邮件地址、电话号码、旅行证件详情和KrisFlyer常旅客会员号。

    新航表示，Amadeus已确认银行账户或信用卡信息未被泄露，订票信息也未遭修改。

    新航表示，该事件仅限于Amadeus平台。这家支持特定预订和订票流程的全球旅游技术供应商表示，在数据泄露事件发生后，已实施遏制措施和额外的安全保障。

    新航补充说，该事件不涉及其自身IT系统的泄露。作为预防措施，公司正直接联系受影响且即将出行的客户，为他们更换订票参考号。

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    该航空公司表示，已就此事通报相关监管机构。

    该发言人说：“新航为给受影响客户带来的任何不便致以诚挚的歉意。保护客户的个人数据对新航至关重要。”

    在Amadeus数据泄露事件中，已有多家航空公司报告客户数据受损，新航也名列其中。这些航空公司包括Malaysia Airlines、Cathay Pacific Airways、Japan Airlines和韩国的Asiana Airlines。《海峡时报》

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