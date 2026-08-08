新加坡银行第二季度业绩的五大看点：展望分化，中国税收新规成新关注点

星展银行与华侨银行上调部分全年展望，大华银行则对手续费收入转为谨慎

星展银行是三家银行中首家于周四（8月6日）公布第二季度业绩的银行，华侨银行和大华银行则于周五公布业绩。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 尽管利率走低带来压力，新加坡三大银行的盈利在第二季度仍持续增长，财富管理业务再次成为关键增长来源。

星展银行 (DBS) 的净利润同比增长9%至30.8亿新元，而华侨银行 (OCBC) 公布的净利润增长22%至22.2亿新元。大华银行 (UOB) 的净利润攀升10%至14.8亿新元，较高的手续费及其他非利息收入帮助抵消了净利息收入的疲软。

但在亮眼的整体数据之下，三家银行对今年剩余时间的展望，以及从中国税收新规到人工智能为盈利做贡献的潜力等新兴议题，都表达了不尽相同的看法。

星展银行是三家银行中首家于周四（8月6日）公布第二季度业绩的银行，华侨银行和大华银行则于周五公布业绩。

以下是其第二季度业绩的五大看点：

1. 财富管理仍是最大盈利引擎

随着利率下降挤压贷款利润率，财富管理业务继续为新加坡的银行承担起主要的增长重任。

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在星展银行，上半年的财富管理费收入跃升33%，达到创纪录的18.3亿新元，同时管理资产规模突破5000亿新元。该业务帮助同期的净手续费收入增长20%，达到创纪录的29.4亿新元。

这一强劲表现是该行对其全年非利息收入前景更为乐观的主要原因。其首席执行官 Tan Su Shan 表示，团队正“全力以赴，为未来增长奠定坚实基础”。

华侨银行的财富管理业务同样录得强劲增长，上半年财富管理收入增长27%，达到创纪录的32.9亿新元。

大华银行上半年的财富管理收入同比增长16%至7.17亿新元，高净值客户的管理资产规模增长7%至2040亿新元。

其在新加坡以外的增长势头尤为强劲，来自马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南这四个主要亚细安市场的财富收入增长了30%。

该行还计划在与 Allianz Global Investors 建立战略合作关系后，进一步侧重于财富管理。这项合作将使其能够更专注于分销和咨询服务，同时利用这家全球资产管理公司的产品能力。

2. 业绩指引显示下半年展望更趋分化

各银行的业绩指引修订表明，它们对2026年剩余时间的预期有所不同。

星展银行将其商业账本非利息收入的增长预测上调至百分之十几（mid-teens），主要由财富管理业务带动，并预计今年的总收入将超过2025年的水平。该行还预计集团的净利息收入与去年的差距将会缩小。

华侨银行做出了较为显著的上调，将其全年贷款增长预测从此前的中个位数上调至高个位数到低双位数区间。

此前的第二季度，该行业务录得了特别强劲的贷款增长，不过集团首席执行官 Tan Teck Long 提醒，不应将此增长速度推断至今年剩余时间。该行还预计，尽管净利息收入略有下降，但全年收入仍将实现同比增长。

与此同时，大华银行则更为谨慎。

该行维持了全年贷款增长为低个位数、净息差在1.75%至1.80%之间的指引，但将手续费收入增长预测从此前的的高个位数下调至低个位数。

大华银行继续预计其2026年的盈利将与2025年大致持平。

3. 中国离岸税收政策变动尚未引发大规模资金外流

中国加强对离岸财富的审查，已成为对拥有可观大中华区财富业务的银行而言的一个新问题，但这些银行表示尚未看到实质性影响。

这些变化包括围绕离岸信托和海外投资收入征税的规定，引发了关于中国富裕客户是否可能转移资产或重组其持股的疑问。

华侨银行表示，其私人银行部门新加坡银行 (Bank of Singapore) 自相关消息传出以来，并未出现任何重大资产外流。其离岸信托业务规模也相对较小，而客户主要是在寻求有关规则如何应用的澄清。

星展银行同样表示，现在下结论为时过早。Tan 指出，该行将遵守规定，同时继续在中国建设其国内财富管理能力——这意味着即使更多资产留在境内，该行仍能为客户服务。

大华银行也称此为近期动态，并表示仍在评估其影响。

其首席财务官 Leong Yung Chee 表示：“我们初步判断没有看到任何重大影响，但这仍是我们正密切关注的事情。”

4. 人工智能无处不在——但各银行对其创收前景看法不一

所有三家银行都在广泛部署人工智能，但它们的评论指出，要独立核算其财务贡献仍然非常困难。

星展银行或许在将人工智能定位为潜在收入来源方面走得最远。它正利用该技术实现创意生成等功能，并向客户提示相关机会，从而产生交易和手续费流。

华侨银行的 Tan 采取了不同的方法。他表示：“我们本身并没有一个所谓的人工智能战略”，并解释说人工智能是该行更广泛的“ADD”战略的一部分，该战略涵盖数字化、数据分析和人工智能。

他补充说，重点在于将技术应用于适合的领域，而不是为了追求人工智能而追求人工智能。

与此同时，大华银行表示，超过3万名员工已接入 Microsoft Copilot，全行已推出超过300个人工智能应用案例。员工每月生成超过40万条 Copilot 提示，Leong 指出。

但该行尚未对其效益进行量化。大华银行已聘请外部审计师帮助建立一个衡量人工智能影响的框架，预计将在年底前完成，并计划此后定期报告相关数据。

5. 投资者看好星展银行与华侨银行，大华银行股价在业绩公布后下跌

在各银行公布业绩后，市场反应也出现了分化。

星展银行 股价本周收于76.33新元的历史新高，自周四公布业绩以来上涨了3.9%。该股年初至今已上涨35.4%。

华侨银行 股价周五收盘上涨3.3%至30.30新元，盘中一度触及30.50新元的历史新高。该股自年初以来已上涨53.3%。

大华银行 股价则在周五公布业绩后下跌0.6%至43.30新元。尽管如此，该股年初至今仍上涨了23.5%。