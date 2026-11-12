AEM第三季度盈利飙升至4200万新元，营收翻倍，公司上调全年业绩指引

业绩增长得益于测试解决方案需求走强及利润率提高

AEM已将其2026财年营收指引从此前的6.3亿新元至6.8亿新元，上调至6.8亿新元至7.05亿新元之间。 照片来源：CMG

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【新加坡】半导体设备制造商 AEM Holdings 公布，其第三季度净利润从前三个月的1640万新元猛增158.9%，至4260万新元。

该集团周三（11月11日）表示，营收同比增长超过一倍，从9730万新元增至2.049亿新元，增幅达110.7%。

业绩增长主要得益于其测试解决方案的需求走强以及利润率的提高。

该业绩包括一笔780万新元的一次性税收抵免，这笔抵免源于对往年税务状况的解决。

增长主要由其测试单元解决方案部门带动，该部门营收环比增长71.9%，达到1.596亿新元。这得益于公司向一家人工智能和高性能计算（HPC）客户增加了AMPS测试解决方案的出货量，同时个人电脑（PC）及芯片代工客户的需求也更加强劲。

在2026年前九个月，该部门的营收同比增长86.9%，达到3.405亿新元，占集团总营收的75.3%。

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在2026年前九个月，AEM的净利润飙升超过18倍，达到7340万新元。其营收同比增长57.2%，从之前的2.875亿新元增至4.521亿新元。

AEM首席执行官Samer Kabbani表示：“季度营收突破2亿新元，反映出随着人工智能（AI）和高性能计算（HPC）重塑半导体测试行业，市场对我们解决方案的需求日益增长。”

尽管因市场对人工智能（AI）支出和投资回报感到担忧，科技股一直面临抛售压力。

前景乐观

强劲的业绩表现促使AEM将其2026财年营收指引从此前的6.3亿新元至6.8亿新元，上调至6.8亿新元至7.05亿新元之间。

公司还将其全年每股收益（EPS）指引从此前的0.245新元至0.275新元，上调至0.30新元至0.33新元之间。修订后的指引不包括非经常性税收抵免。

若不计入税收优惠，AEM在2026年前九个月的净利润为6560万新元，调整后每股收益为0.205新元，而去年同期的报告每股收益为0.013新元。

2026年前九个月的税前利润从620万新元增至8220万新元，同时集团的税前利润率从2.2%扩大至18.2%。

AEM将业绩改善归因于销量增加、更有利的营收组合以及经营杠杆效应。

与此同时，该集团的合约制造业产业群部门在2026年前九个月的营收为1.067亿新元，同比增长7.2%。

AEM对其 中长期增长前景保持乐观，不过未来增长的时间和规模将取决于客户的投资决策、生产计划以及更广泛的经济和地缘政治状况。

该集团还指出，其Xact内存测试解决方案的认证过程比原定目标要慢，目前预计将于2027年上半年完成。

在该消息公布前，AEM的股价周三收盘上涨3.1%（0.21新元），报7.05新元。