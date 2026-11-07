从人工智能融资到印尼前景：新加坡银行第三季度业绩的四大看点

尽管面临利润率压力和市场不确定性，本地银行仍持续关注财富增长和选择性贷款。

尽管对长期前景保持乐观，但星展银行、华侨银行和大华银行对近期展望表达了更为谨慎的基调。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】本周，新加坡本地三大银行公布了喜忧参半的第三季度业绩。稳健的财富管理收入缓冲了贷款利润率收窄和融资成本上升带来的影响。

星展银行 (DBS) 的净利润同比下降5%至28.1亿新元，主要受市场交易收入下降的拖累。

华侨银行 (OCBC) 的盈利同比增长3%至22.2亿新元，其财富管理和批发银行业务的强劲表现，抵消了其保险子公司大东方 (Great Eastern) 贡献的减少。

大华银行 (UOB) 的净利润猛增182.2%至12.5亿新元，去年同期基数较低，为4.43亿新元，当时该行因计提13.6亿新元的信贷及其他损失拨备而承压。

撇开营收业绩不谈，三家银行都对其前景表达了更为谨慎的基调，尽管它们仍对长期增长机会保持乐观。

其中几个主题尤为突出：对人工智能基础设施的审慎融资、在市场不确定性下对印尼市场的长期承诺，以及对财富管理的持续投资。

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以下是其第三季度业绩的四大看点：

1. 谨慎展望2027年

高企的能源价格、收紧的金融环境和地缘政治风险给新加坡银行的前景蒙上阴影，不过贷款增长预计将保持韧性。

星展银行预计，在净利息收入实现中个位数增长的支撑下，2027年总收入增长将达到中个位数区间。

首席执行官Tan Su Shan表示，明年存款增长可能会正常化至中个位数，但更高的国库券利率可能会吸收部分增长。

大华银行预计，2027年其净利息收入将超过今年水平，而贷款增长预计将在中个位数区间。

该行首席财务官Leong Yung Chee指出，鉴于基准利率之间，特别是从美联储利率到新加坡隔夜利率平均值 (Sora) 的利率变化传导存在不确定性，可靠地预测利润率正变得“相当困难”。

为抵消利润率压力，各银行正进一步依赖非利息收入。

星展银行预计，2027年非利息收入增长将达到高个位数或双位数，具体取决于市场表现。

大华银行同样预计手续费收入将实现中高个位数增长，但警告称，由于其继续大力投资于财富管理和技术领域，明年的运营成本将会更高。

华侨银行未提供2027年的量化指引，但集团首席执行官Tan Teck Long对其在马来西亚、新加坡、香港和印尼这四大核心市场的机遇保持乐观。

2. 为人工智能基础设施融资，而非概念炒作

在对人工智能投资泡沫的担忧日益加剧之际，这三家银行均强调其采取“审慎”方针，为拥有可靠现金流的项目提供融资。

华侨银行的Tan指出，该行更青睐拥有多元化业务组合的超大规模企业，而非专注于单一移动业务的公司。

该行在人工智能相关融资方面的总贷款风险敞口不足1%，对数据中心的风险敞口约为3%。

Tan表示，星展银行同样专注于高质量的投资级超大规模企业。该行对数据中心的风险敞口约为146亿新元，未偿还贷款约为89.8亿新元，占其总贷款组合的2%。

大华银行的Leong对此表示同意，他认为虽然人工智能相关融资是一个“增长领域”，但有必要设定投资组合限额。Leong补充说，目前人工智能相关融资占大华银行贷款组合的不到5%，其中包括短期和长期贷款工具。

3. 印尼市场：长期承诺，同时监控风险

尽管印尼面临货币疲软以及投资前景的不确定性，包括MSCI可能将其从新兴市场重新归类为独立市场，但新加坡各银行仍维持对该国的长期承诺。

星展银行的Tan指出，该行在印尼的业务今年下滑了约9%，这主要反映了印尼盾对新元约8%的贬值。

她表示，尽管该行一直在无抵押消费贷款和中小企业贷款方面降低风险，但其资产负债表仍保持“韧性”。

华侨银行的Tan同样承认，虽然在印尼的贷款组合增长了约10%，但由于货币贬值，按新元计算，增幅仅为5%左右。

该市场约占该行营业收入的5%。

该行正在“保守地管理其风险敞口”，同时已确定了数据中心和物流等具有持续增长潜力的行业。

大华银行副主席兼首席执行官Wee Ee Cheong表示，该行对印尼持长期看法，该国市场占其贷款和利润贡献的不到3%。

4. 财富管理仍是关键增长引擎

大华银行的Leong指出，尽管利率攀升，但对优质贷款资产的激烈竞争限制了银行提高定价的能力。

然而，财富管理仍然是新加坡各银行关注的重点。

大华银行2026年第三季度的净手续费收入同比增长19%至7.33亿新元，其中财富管理费达到创纪录的2.58亿新元。

华侨银行指出，第三季度其客户尽管更为谨慎，但仍继续投资。这项活动被计入客户流交易收入，该收入增长29%至创纪录的4.8亿新元，主要受财富管理和企业业务部门的共同推动。

财富管理费也增长了3%至4.42亿新元，创下仅次于第二季度的历史第二高季度记录。

星展银行表示，预计财富管理的结构性增长将持续。该行第三季度的财富管理费同比增长8%至8.64亿新元。

星展银行 股票周五 (11月6日) 收盘下跌2.1%，即1.48新元，报69.72新元； 华侨银行 收盘下跌0.7%，即0.20新元，报27.73新元； 大华银行 下跌2.5%，即0.93新元，至36.88新元。