分析师对创业公司前景看法不一，尽管其股价创下一周新高

BROKERS’ TAKE

星展银行和RHB看好订单势头改善，CGS国际则警示美国经济前景疲软带来的估值风险

截至9月30日的第三季度，创业公司公布其净利润同比增长21.9%至6780万新元。 照片来源：VENTURE CORP

【新加坡】尽管 创业公司 (Venture) 的股价在周三（11月11日）反弹至一周新高，追随科技股的普遍复苏，但分析师对该公司的前景仍然存在分歧。

截至周三午间休市，该股上涨6.5%至15.49新元，创下本周最高水平。

该股的上涨紧随前一天其他科技股的走势。继上周的抛售后， AEM 、 UMS Integration 和 CSE Global 等股票均出现反弹。

新加坡交易所曾将此前的疲软归因于市场对人工智能支出、监管和投资回报的担忧，这些担忧对半导体、科技硬件、软件和电信股构成了压力。

创业公司也于11月6日公布了强劲的第三季度业绩。在关键技术业务的更高营收贡献推动下，其截至9月30日的三个月净利润同比增长21.9%至6780万新元。

与此同时，该季度的营收增长26%至7.904亿新元。这一增长得益于产量的提升，以及其在测试与测量仪器、网络与通信和半导体相关设备业务中市场份额的增加。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

分析师保持乐观

至少有两家券商对创业公司的前景保持乐观。

RHB在周二的一份报告中，将该股的目标价从20.78新元上调至21.97新元，同时维持其“买入”建议。

该行分析师Alfie Yeo表示，鉴于第三季度客户订单势头强于预期，他将公司2026财年、2027财年和2028财年的盈利预测分别上调了2%、3%和5%。

他预计这一势头将在未来几个季度持续推动增长。

RHB预计，尽管短期内净利率可能继续承压，但从长远来看将有所改善，因为公司将受益于其差异化的解决方案和研发投入。

同样，星展银行 (DBS) 分析师Lee Keng Ling表示，尽管该券商维持22.90新元的目标价，但在近期的科技股抛售后，创业公司为投资者提供了“一个有吸引力的价值主张”。

在11月10日的一份报告中，她指出，该股不断改善的盈利势头、强大的净现金资产负债表以及约5%的“极具吸引力”的股息收益率是她保持乐观的原因。

她指出，公司的净利率从2026年上半年的8.8%降至第三季度的约8.6%，部分原因是供应短缺导致组件采购成本上升。

Ling补充说，持续的客户需求、新产品的推出以及在技术产品组合中获得的市场份额，都为公司的复苏提供了支持。

除半导体设备外，星展银行还预见到创业公司在人工智能数据中心网络和光子学领域的发展机遇。

她补充说，向更高速光网络连接的转变——从每秒800吉比特 (Gbps) 到1.6太比特 (Tbps)，并最终达到3.2 Tbps——正在推动市场对更高带宽、更节能的光学解决方案的需求。

生命科学领域也显示出复苏迹象，在基因组学、精准医疗、健康长寿和先进科学仪器方面存在长期机遇。总体而言，Ling预计，在经历三年的萎缩后，2026财年将是创业公司重返增长的一年。

然而，CGS International (CGSI) 对估值前景持更为谨慎的看法，将其对创业公司的目标价从18.94新元下调至18.10新元，但维持“增持”的建议。

分析师William Tng表示，组件短缺和组件价格上涨可能会对毛利率造成0.7至0.8个百分点的影响，从而抵消营收预测上调带来的好处。

他还预计，对美国经济前景的担忧以及可能出现的更高利率环境将继续对估值构成压力。

尽管如此，该券商以需求复苏改善为由，将创业公司2026财年至2028财年的营收预测上调了7.2%至9.3%，同时将其2026财年的每股收益 (EPS) 预测上调了4%。

报告指出了潜在的评级上调催化剂，包括客户推出新产品，以及企业将生产从中国多元化至马来西亚所带来的更多营收机会。

然而，报告也警示了几个下行风险，包括供应链中断，以及全球经济前景疲软导致客户订单减少。

创业公司周二收盘价为14.55新元，上涨1.8%。