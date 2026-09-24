研究：亚细安下一代富裕客户正在弃用父母的银行

年轻客户更看重投资表现、收费以及更多产品和平台的选择

未来的私人银行需要提供透明收费、人脉网络和顾问服务的连贯性等服务。 图片来源：海峡时报

【新加坡】一项研究发现，随着投资需求和期望的改变，东南亚的下一代财富持有者正在选择自己的银行合作伙伴，而非沿用其父母的银行。

根据瑞士研究与策略平台WealthSummit于周四（9月24日）发布的《2026年下一代私人银行客户》（NextGen Private Banking Clients 2026）研究报告，约71%的下一代财富持有者的主要合作银行与其父母的不同，同时有68%的人与三家或更多银行有业务往来。

WealthSummit首席执行官Christoph Kunzle表示：“银行和独立财富管理公司不能再仅仅因为服务过其父母，就指望留住下一代客户——他们必须靠自己赢得这些客户的忠诚。”

研究结果表明，随着财富的代际传承，私人银行在争夺资产方面面临着日益激烈的竞争，因为更年轻的下一代客户更加重视投资表现、收费以及更广泛的产品和平台选择。

该研究于8月至9月进行，共调查了1049名东南亚的“下一代”（NextGen）客户。研究将这些横跨X世代、Y世代和Z世代的受访者定义为即将接收、掌控或近期已接收传承财富的人士。

研究发现，未来的私人银行需要提供透明的收费、人脉网络、跨代服务、结合人类判断力的人工智能效率，以及顾问服务的连贯性。

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该研究称，这些银行的平台还应提供无国界银行服务、全面的资产配置渠道和完整的财富总览视图。

报告补充道，当客户感到不满时，他们并不会直接关闭账户，而是会保留少量余额，同时将新资金转移到其他地方，例如券商。

Kunzle博士指出，在下一代客户群体中，与多家银行合作的模式相当普遍，这是出于一种“有意识的投资组合策略……不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里”。

约42%的受访者表示，他们会考虑将独立资产管理公司作为私人银行的替代选择，而39%的受访者选择了家族办公室。只有20%的人表示，私人银行仍是他们的首选。

Kunzle博士说，一些下一代客户“对私人银行有时过于以销售为导向的做法感到有些厌倦”，他们反而更看重独立、中肯的建议。

他补充道，独立资产管理公司和家族办公室可能略占优势，因为它们通常没有需要推销的自有产品。

WealthSummit董事长Claude Baumann表示，银行在瞄准下一代客户时，若只关注其现有客户的子女，可能是一种错误的做法。

该研究发现，X世代（指出生于1965年至1979年之间的人群）才是塑造新加坡和东南亚财富管理下一阶段的主导群体。

报告指出：“下一代客户群体的年龄比行业营销通常所暗示的要大得多，后者倾向于刻板地关注Z世代（指出生于1995年至2010年之间的人群）。”

Baumann指出：“私人银行非常注重为现有客户的子女组织研讨会和考察旅行，这本身没有问题。

“但这只占该客户群体中有限的一部分，银行确实应该更加开放，并愿意与金融科技初创公司合作，以扩大其服务范围。”