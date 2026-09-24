研究：亚细安下一代富裕客户正在弃用父母的银行
年轻客户更看重投资表现、收费以及更多产品和平台的选择
- 未来的私人银行需要提供透明收费、人脉网络和顾问服务的连贯性等服务。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】一项研究发现，随着投资需求和期望的改变，东南亚的下一代财富持有者正在选择自己的银行合作伙伴，而非沿用其父母的银行。
根据瑞士研究与策略平台WealthSummit于周四（9月24日）发布的《2026年下一代私人银行客户》（NextGen Private Banking Clients 2026）研究报告，约71%的下一代财富持有者的主要合作银行与其父母的不同，同时有68%的人与三家或更多银行有业务往来。
WealthSummit首席执行官Christoph Kunzle表示：“银行和独立财富管理公司不能再仅仅因为服务过其父母，就指望留住下一代客户——他们必须靠自己赢得这些客户的忠诚。”
研究结果表明，随着财富的代际传承，私人银行在争夺资产方面面临着日益激烈的竞争，因为更年轻的下一代客户更加重视投资表现、收费以及更广泛的产品和平台选择。
该研究于8月至9月进行，共调查了1049名东南亚的“下一代”（NextGen）客户。研究将这些横跨X世代、Y世代和Z世代的受访者定义为即将接收、掌控或近期已接收传承财富的人士。
研究发现，未来的私人银行需要提供透明的收费、人脉网络、跨代服务、结合人类判断力的人工智能效率，以及顾问服务的连贯性。
该研究称，这些银行的平台还应提供无国界银行服务、全面的资产配置渠道和完整的财富总览视图。
报告补充道，当客户感到不满时，他们并不会直接关闭账户，而是会保留少量余额，同时将新资金转移到其他地方，例如券商。
Kunzle博士指出，在下一代客户群体中，与多家银行合作的模式相当普遍，这是出于一种“有意识的投资组合策略……不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里”。
SEE ALSO
约42%的受访者表示，他们会考虑将独立资产管理公司作为私人银行的替代选择，而39%的受访者选择了家族办公室。只有20%的人表示，私人银行仍是他们的首选。
Kunzle博士说，一些下一代客户“对私人银行有时过于以销售为导向的做法感到有些厌倦”，他们反而更看重独立、中肯的建议。
他补充道，独立资产管理公司和家族办公室可能略占优势，因为它们通常没有需要推销的自有产品。
WealthSummit董事长Claude Baumann表示，银行在瞄准下一代客户时，若只关注其现有客户的子女，可能是一种错误的做法。
该研究发现，X世代（指出生于1965年至1979年之间的人群）才是塑造新加坡和东南亚财富管理下一阶段的主导群体。
报告指出：“下一代客户群体的年龄比行业营销通常所暗示的要大得多，后者倾向于刻板地关注Z世代（指出生于1995年至2010年之间的人群）。”
Baumann指出：“私人银行非常注重为现有客户的子女组织研讨会和考察旅行，这本身没有问题。
“但这只占该客户群体中有限的一部分，银行确实应该更加开放，并愿意与金融科技初创公司合作，以扩大其服务范围。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
Developers rush to build homes on Vietnam’s breathtaking coast, testing a new urban model
US dollar falters after Iran’s offer to reopen Hormuz sends oil lower
Tokyo reverses baby bust with AI matchmaking and generous subsidies