State Street：亚太地区投资者在私募信贷领域的扩张步伐超越欧美

近半数该地区机构计划在未来两年内增加配置

State Street的调查显示，即便在市场波动加剧和地缘政治不确定性的背景下，私募市场的投资意愿依然保持坚挺。 图片：商业时报资料图

[新加坡] State Street的研究发现，亚太地区的机构投资者正在加大对私募市场的投资，其步伐已超过西方同行。

周二（6月23日）发布的一项研究结果显示，48%的亚太地区受访者计划在未来两年内增加其私募信贷敞口。

在欧洲、中东和非洲地区，这一比例为39%，在美国则为31%。

该研究于今年3月和4月进行，调查了全球超过480家机构投资者。

在接受《商业时报》采访时，State Street全球另类投资高级董事总经理Eric Chng将此归因于两个因素：对信贷领域的熟悉，以及亚洲在私募市场的配置比例相对较低。

他表示：“首先，信贷并非什么新鲜事，它本就是亚洲地区主要的借贷形式。”他指的是传统的银行贷款。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

State Street全球另类投资高级董事总经理Eric Chng表示，私募信贷可以提供多元化的资金来源。 图片：商业时报资料图

Chng指出，私募信贷可以提供多元化的资金来源，使企业在融资方面减少对单一银行信贷的依赖。

他指出：“其次是配置问题。在欧美，机构投资者涉足私募市场领域已超过20年，而亚洲机构的投资敞口则相对较小。”

State Street的调查发现，尽管面临市场波动加剧和地缘政治不确定性，私募市场的投资意愿依然坚挺。

全球范围内，半数受访者计划在未来两年内增加对私募市场的配置，43%预计将维持现有水平。仅有7%的资产所有者受访者计划减少其敞口。

Chng指出了三个驱动因素：企业保持私有化的时间更长、公开市场波动性加剧以及对更高收益的追求。

他指出，随着越来越多的财富在私募市场中创造，只关注公开股票市场的投资者有错失良机的风险。

他补充说，与公开市场相比，私募市场的波动性更低。鉴于其非流动性的特点，私募市场还能提供一定的收益率溢价。在公开市场回报率受压的背景下，这种溢价正变得越来越有吸引力。

人工智能成为首要投资主题

与此同时，私募市场的投资兴趣正日益集中于人工智能领域。

全球有30%的受访者将人工智能及人工智能基础设施视为其私募市场配置的首要投资主题。

亚太地区投资者对这一主题的倾向更为明显；41%的区域受访者选择人工智能作为首要投资重点。

医疗保健和生命科学以18%的比例位居第二，其后是绿色能源和交通基础设施，占比均为10%。

与此同时，区块链、代币化和量子计算等其他新兴技术所吸引的关注则相对较少。

面向散户的策略将持续发展

尽管由于2026年上半年赎回加剧导致私募市场出现波动，但资产和财富管理公司对向个人投资者拓宽私募市场准入渠道仍持乐观态度。

全球约88%的受访者（亚太地区为86%）已经或正计划推出为个人投资者量身定制的私募市场产品。

该地区近六成机构预计，未来三年内，其至少一半的募资将来自面向散户的策略。

Chng表示，投资者教育将是关键，这能帮助散户投资者理解半流动性基金与其非流动性底层资产之间存在的流动性错配问题。

他表示，这也能让投资者明白，私募市场应作为其投资组合的多元化补充，而非核心持仓。

Chng补充说，产品创新也将在管理这种错配方面发挥重要作用。

他表示，一个面向散户的基金应该建立相应机制，例如将散户参与比例的上限设在10%左右，或维持更充裕的现金缓冲以应对赎回，而不是将资金完全投资于非流动性资产。

风险与机遇

Chng预计，在未来12个月内，财富管理将成为私募市场日益重要的分销渠道，同时市场对亚洲的关注度也将进一步提升。

然而，他也指出了两个更广泛的风险。

首先，由于私募市场主要以美元计价，外汇风险是亚太地区投资者的一大主要担忧。

其次，他强调了日益增长的系统性风险，因为私募信贷和私募股权与实体资产的关联愈发紧密。不同资产类别之间日益增强的相关性，也给市场带来了压力，要求进行比当前按季估值的惯例更频繁、更透明的估值。

Chng说：“在私募市场，信息通常按季度发布，但投资者正希望转向更频繁的估值。这增加了对更高透明度的需求。”