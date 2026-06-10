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新加坡银行任命资深银行家Lim Leong Guan执掌迪拜业务

他将负责中东、南亚和国际私人银行业务，并常驻迪拜。

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Renald Yeo

Renald Yeo

Published Wed, Jun 10, 2026 · 06:01 PM
    • Lim Leong Guan于2020年加入新加坡银行，目前担任金融中介机构、家族办公室和财富咨询全球主管。
    • Lim Leong Guan于2020年加入新加坡银行，目前担任金融中介机构、家族办公室和财富咨询全球主管。 图片来源：BANK OF SINGAPORE

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    【新加坡讯】资深银行家Lim Leong Guan将从7月1日起接管新加坡银行（BOS）的迪拜业务。

    此举正值华侨银行（OCBC）的私人银行部门进一步聚焦于服务超高净值客户之际。

    新加坡银行在周三（6月10日）的一份声明中表示，他将出任中东、南亚和国际私人银行业务主管，并常驻迪拜。

    他还将担任该行在迪拜国际金融中心分行的首席执行官，惟须获得监管部门的批准。

    首席执行官Jason Moo在早前接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，该私人银行的目标是，到2028年将来自超高净值客户的管理资产增加30%。

    Lim于2020年加入新加坡银行，目前担任金融中介机构、家族办公室和财富咨询全球主管。在此之前，他在瑞银集团（UBS）工作了25年，期间担任过多个财富管理高级职位。

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    在他获得任命之前，新加坡银行近几个月也宣布了另一项高层人事任命。今年4月，该私人银行宣布Yang Vi Sun将从6月29日起加入，担任亚细安私人银行业务主管，并向Moo汇报工作。

    Moo表示：“Leong Guan是一位经验丰富的私人银行家，拥有卓越的业绩记录，也是我们管理委员会中最富经验的成员之一。”

    他补充道：“任命他领导迪拜团队，突显了迪拜作为与新加坡和香港并列的关键枢纽的重要性。”

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