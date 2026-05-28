星展集团首席执行官Tan Su Shan荣登《财富》2026年全球最具影响力商界女性榜第六位

淡马锡国际首席财务官Png Chin Yee是另一位上榜的新加坡高管，位列全球第77位。

《财富》杂志指出，Tan Su Shan于2025年创造历史，成为首位执掌星展银行的女性。星展银行是东南亚资产规模最大的银行。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】 DBS 集团首席执行官Tan Su Shan在《财富》杂志2026年度“最具影响力商界女性”排行榜上名列全球第六、亚洲第一。该榜单旨在表彰在全球商界、市场和行业中占据领导地位的女性领袖。

这份年度榜单至今已是第29届，于周三（5月27日）发布，共收录了100位来自企业界的女性。

这些上榜女性共领导94家公司，雇佣员工达1180万人，年收入总额高达7.3万亿美元。她们还在20个国家和地区担任180个董事会席位。

位居今年榜首的是Citigroup董事长兼首席执行官Jane Fraser，她已执掌这家银行集团五年。她在2021年创造了历史，成为首位领导华尔街大型银行的女性。

Tan Su Shan是榜单上仅有的两位新加坡高管之一。另一位是Temasek International的首席财务官Png Chin Yee，排名第77位。

《财富》杂志也曾在2025年将Tan Su Shan评为亚洲最具影响力的商界女性。该杂志指出，自接任星展银行首席执行官以来，她带领银行成功应对了贸易紧张局势再起、以及加密货币等另类金融产品兴起的挑战。

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《财富》杂志强调，Tan Su Shan于2025年创造历史，成为首位执掌星展银行的女性，该行是东南亚资产规模最大的银行。她接替了执掌该行15年之久的前任首席执行官Piyush Gupta。

《财富》杂志指出，在她的领导下，尽管新元走强且利率环境充满挑战，星展银行去年的净利润仍创下107亿新元的历史新高。该行的市值也首次突破1000亿美元，按市值计算跻身全球25大银行之列。

星展银行近期表示，在Tan Su Shan的领导下，尽管宏观经济不确定性和利率逆风带来了充满挑战的经营环境，该行仍持续实现了强劲的财务表现。

在担任首席执行官之前，她曾负责星展银行的消费银行、财富管理和机构银行业务，这些业务合计占该行收入的约90%。

《财富》杂志表示，今年的最具影响力女性榜单聚焦于领导全球最大型公司的女性，包括《财富》世界500强和全球500强榜单上的企业。

然而，该杂志也指出，女性在《财富》世界500强公司中担任最高领导职务的比例仍仅约11%，这意味着企业影响力并不仅仅通过首席执行官的头衔来衡量。

该榜单也收录了通过其他领导形式展现影响力的女性，包括有望获得最高职位的企业高管，以及创建了重要企业的创始人。

《财富》杂志的编辑们根据多项因素对候选人进行评估，包括她们所领导企业的规模与健康状况、她们的创新记录、所发挥的影响力、职业发展轨迹以及对社会的广泛影响。

从地域分布来看，美国上榜女性人数最多，为10人；其次是中国，有9人；法国和英国各有6人。

亚太地区共有20位高管上榜；除了Tan Su Shan，还包括Qantas首席执行官Vanessa Hudson、Naver Corporation总裁兼首席执行官Choi Soo-yeon以及华为首席财务官Meng Wanzhou。

在行业方面，《财富》杂志指出，科技和金融行业继续在榜单中占据主导地位，不过女性正日益在能源等传统上由男性主导的行业中取得突破，例如BP的首席执行官Meg O’Neill就排在第16位。

该杂志还指出，女性在人工智能领域的地位日益突出，例如负责OpenAI通用人工智能（AGI）部署的Fidji Simo就位列榜单第28位。

《财富》杂志2026年“最具影响力商界女性”榜单前十名如下：

1. Jane Fraser，Citigroup董事长兼首席执行官（美国）

2. Mary Barra，General Motors董事长兼首席执行官（美国）

3. Lisa Su，AMD董事长兼首席执行官（美国）

4. Julie Sweet，Accenture董事长兼首席执行官（美国）

5. Ana Botin，Banco Santander执行董事长（西班牙）

6. Tan Su Shan，DBS Group首席执行官兼董事（新加坡）

7. Thasunda Brown Duckett，TIAA总裁兼首席执行官（美国）

8. Grace Wang，Luxshare Precision Industry董事长兼首席执行官（中国）

9. Reshma Kewalramani，Vertex Pharmaceuticals总裁兼首席执行官（美国）

10. Abigail Johnson，Fidelity Investments董事长兼首席执行官（美国）。