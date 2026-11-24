该公司正准备于2027年初推出其第二支亚太区私募债务基金

首席执行官 Justin Muzinich 表示，他的公司一直“在不同行业中……寻找竞争不那么激烈的机会”。 图片来源：MUZINICH

【新加坡】全球信贷专家 Muzinich & Co 表示，公司正避开炙手可热的人工智能数据中心融资和高杠杆的私募股权（PE）交易，并准备于2027年初推出其第二支亚太区私募债务基金。

首席执行官 Justin Muzinich 和亚太区首席执行官 Andrew Tan 表示，尽管过去两年机构资本已大量涌入数字基础设施和软件支持的收购项目，但该公司正刻意在市场中竞争不那么激烈的领域寻找机会。

Muzinich 在周二（11月17日）接受《商业时报》采访时表示：“出于多种风险考量，我们基本上避开了数据中心融资这一热门领域……我们一直在不同行业中……寻找竞争不那么激烈的机会。”

同时担任该公司驻新加坡亚太区私募债务主管的 Tan 指出，尽管市场对人工智能数据中心和图形处理器（GPU）融资的咨询需求很大，但团队还是选择了退出，部分原因是出于对估值过高和市场波动的担忧。

Muzinich 表示，当今市场的一些“热门交易”呈现出“类似股权的风险，可能无法为债务投资者提供适当的下行保护”。“在这种情况下，持有股权更有意义，因为有机会获得上行收益。”

相反，该公司采取不拘泥于特定行业的策略，其目标是澳大利亚、印度、日本和东南亚地区的企业，涵盖工业制造业产业群、非软件医疗保健、教育、服务业和农业化学品等领域，这些企业需具备强大的经常性现金流和经常性收入。

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该公司的第二支亚太区私募债务基金是在其首支区域基金的基础上设立的。首支基金于2021年完成募集，规模约为5亿美元，并获得了包括 DBS 在内的基石投资者的支持。

Muzinich 指出，早期投资者已承诺投资即将于2027年推出的基金。这些投资者来自亚洲、欧洲、北美和中东，他们希望在欧美信贷市场之外实现投资多元化。

他补充说，不同地区的投资者偏好差异很大。

亚太和中东地区的资产配置者倾向于优先考虑更高的绝对回报，并且对基金层面的杠杆接受度更高；而欧洲投资者通常青睐无杠杆结构，美国机构对杠杆的接受度则介于两者之间。

“平行贷款”策略：避开拥挤的收购市场

除了行业选择之外，Muzinich 表示团队一直积极采用“平行贷款”策略，即与银行合作，为债务水平相对较低的公司提供融资。

这为传统的私募信贷提供了一种替代方案。在传统私募信贷领域，为私募股权支持的收购提供融资的激烈竞争推高了杠杆率并压缩了回报。

Muzinich 解释道：“当时全球其他机构基本上都在为高杠杆的私募股权交易提供融资，因此杠杆率越来越高，回报率则不断下降，而我们认为自己应该进入一个竞争不那么激烈的市场领域。”

通过避开那些负债沉重的科技和软件借款人——其中许多借款人的杠杆率达到五到七倍——该公司得以免受近期行业波动的影响。

尽管在2026年，整个行业中一些半流动性私募债务基金因其软件重仓投资组合面临压力而遭遇净流出和赎回，但 Muzinich 的平行贷款基金 Mloan 在过去12个月里其资产管理规模翻了一番。

目前，亚太区投资者约占 Mloan 资本基础的25%。

Tan 指出，在通胀持续和利率高企的环境下，私募信贷的结构灵活性使其比传统银行贷款更具优势。

企业借款人越来越需要在更长的时间范围内获得定制化的还款计划和量身定制的约束条例，而这是主流贷款机构难以满足的。因此，尽管宏观条件收紧，项目寻找反而变得更加容易。

对未来前景持建设性看法

谈及2027年的前景，Muzinich 表示，今年早些时候市场对私募信贷的普遍焦虑症已开始消退，促使机构配置者重返谈判桌。

随着2026年初私募信贷市场的杂音消退，他看到投资者的兴趣正在回归。他表示：“金融是一个相当看重实绩的行业。如果回报率可观且稳定，并且你能赚取非流动性溢价，尤其是在穿越周期的情况下，我认为市场就会对此产生兴趣。”

在本地市场，新加坡的机构生态系统和主权财富基金的存在，继续为区域交易提供重要的信任基石。这也增强了 Muzinich 的信念，即亚洲服务不足的中端市场仍然是全球私募信贷中最具吸引力、竞争最不激烈的领域之一。

Muzinich 表示，该公司一直致力于在该地区发展；在投资方面，团队在澳大利亚、印度和日本的业务有所增加，因为“大量财富”正涌入该地区。

他表示：“我们看到亚洲中端市场和私募信贷领域存在良好机遇。这个领域的竞争并非过度激烈。”

他补充说，对于信贷投资者而言，获得回报的关键是持续的复利增长，即保持纪律，向能够支付利息的稳定企业提供贷款，无论世界如何发展。