华侨银行重组批发银行业务 任命Ang Eng Siong为全球企业银行业务主管
Elaine Lam将负责全球机构、投资和交易银行业务
- Ang Eng Siong将领导“GWB 1”部门，以进一步扩大银行在其核心市场和海外分行的大型企业业务。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 华侨银行 (OCBC) 宣布，已任命现任华侨银行中国区总裁Ang Eng Siong为新任全球企业银行业务主管，任命从2027年1月1日起生效。
该银行在周一（11月23日）表示，此次任命正值银行将其批发银行业务重组为三个部门，旨在更精准地服务于大型企业、跨国公司、金融机构、公共部门以及中小型企业 (SME)。
华侨银行集团总裁Tan Teck Long表示：“包括银行在内的所有公司，都在一个动荡且瞬息万变的环境中前行。”
“对我们的批发银行业务进行转型重组，将使我们能够更好地提升客户服务水平，并应对我们所面临的挑战与机遇。”
Ang将领导华侨银行所谓的“GWB 1”部门，以扩大其在核心市场——新加坡、马来西亚、印度尼西亚和大中华区，以及其海外分行的大型企业业务。
现任全球企业银行业务主管Elaine Lam将负责“GWB 3”部门，该部门将掌管全球机构、投资和交易银行业务。
Tan表示，GWB 3部门将使银行能够更专注于产品和结构化解决方案，以支持全球的大型企业和中小型企业。
华侨银行表示：“这个新部门将在扩大的授权下，加强交易银行、投资银行、结构性融资和金融机构集团的产品与解决方案能力，并开发新的增长平台。”
GWB 3部门还将通过扩大全球机构和行业覆盖范围来“深化交叉销售”，从而“推动业务发起和战略解决方案的制定”。
银行表示，Lam将“带领华侨银行进军”大型另类投资公司、资产管理公司、全球机构和保荐人领域。
Ang于2009年7月以管理培训生的身份加入华侨银行，并于2015年调往中国加入企业银行团队。他于2023年被任命为华侨银行中国区总裁。
银行表示，这位华侨银行的资深员工推动了华侨银行中国的“战略重新定位”，该定位围绕大中华区与亚细安的互联互通、跨境财富、差异化客户主张，以及人工智能和数字化转型。
与此同时，自2016年起担任全球企业银行业务主管的Lam，发展了银行在“专业化和高增长领域”的企业银行业务，改善了交叉销售，并在华侨银行的核心市场和海外分行建立了高度多元化的业务。
她于2001年以客户关系经理的身份加入华侨银行。
代表现有全球商业银行业务的“GWB 2”部门将继续由Elaine Heng领导，她将专注于中小型企业领域。
在该消息宣布前，华侨银行股价周一收盘下跌0.5%，即0.13新元，报26.41新元。
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