金管局人民币贷款将得到增强并重组为两部分

金管局与中国人民银行正探讨为小额支付转账建立快速支付系统连接。 图片来源：MDDI

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【新加坡】作为加强人民币合作与金融互联互通新举措的一部分，新加坡与中国将为企业扩大人民币融资，包括用于与其他国家的贸易。

这些措施是在周一（11月23日）于新加坡举行的第22届中国新加坡双边合作联合委员会 (JCBC) 会议上公布的。

为更好地满足本区域日益增长的人民币融资需求，新加坡金融管理局 (金管局) 与中国人民银行 (PBOC) 将加强金管局人民币贷款。该贷款机制由金管局与中国人民银行之间的双边本币互换协议提供支持。

现有贷款机制将重组为两部分：一部分是人民币企业贷款，用以支持企业的人民币贸易和融资流动；另一部分是人民币流动性贷款。

金管局表示：“符合资格的金融机构将能使用人民币企业贷款，为更广泛的合格活动提供融资，包括与第三国的贸易融资、营运资本和资本支出，并提供多种期限选择。”

该贷款也可用于合格活动的集团内部融资。

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与此同时，人民币流动性贷款将“继续为新加坡符合资格的金融机构提供后备人民币资金”，以支持新加坡离岸人民币市场的金融稳定。

该机构表示：“金管局还将扩大这两项贷款的合格抵押品范围。除了新元现金，这两项贷款也将接受新加坡政府债券和金管局票据作为抵押品。”

此外，金管局和中国人民银行正在探讨接受中国政府债券作为这两项贷款的合格抵ylläp品。

周一的会议由新加坡副总理 Gan Kim Yong 和中国国务院副总理 Ding Xuexiang 共同主持。

深化合作

新加坡和中国将在三个领域深化合作：支付互联互通、资本市场互联互通，以及监管交流与监督合作。

金管局和中国人民银行正在探讨为小额支付转账建立快速支付系统连接，以补充两国市场间日益增多的本币支付和结算渠道。

在资本市场互联互通方面，金管局和中国证券监督管理委员会 (CSRC) 将“支持企业根据自身发展需求，进入对方市场进行上市和融资”。

两家机构将通过新加坡交易所 (SGX)、上海证券交易所和深圳证券交易所之间的合作，支持开发新指数和增加新的交易所交易基金 (ETF) 产品。

金管局和中国证监会还将扩大证券和期货监管交流与务实合作，包括推进两机构间的人员交流安排。

此外，金管局与中国国家金融监督管理总局 (NFRA) 同意“通过定期交流和培训项目，深化银行业和保险业的监管合作”。

“加强直接机构联系”

金管局指出，双方的金融机构正在“加强直接机构联系，并促进在彼此市场的参与”。

例如，新加坡的第二家人民币清算行 星展银行 (DBS) 已启动清算服务，以便利人民币在该区域经济和投资活动中的使用。

同时，中国银行 (BOC) 新加坡分行被纳入金管局一级交易商，将“加强其在新加坡政府债券市场中的作用”。

根据于2025年12月宣布的场外债券市场安排，中国银行和星展银行已为客户提供在新加坡交易和托管特定在岸人民币债券的服务。

该安排允许新加坡的指定银行为机构投资者提供进入中国银行间债券市场投资特定固定收益产品的渠道。

在投资产品方面，新交所和中国外汇交易中心 (CFETS) 将合作推动熊猫债券在新加坡上市。

中国工商银行新加坡分行和 CGS International Securities 也于10月在新交所推出了 CGS-ICBC-CFETS‘一带一路’债券指数ETF。

新加坡国家发展部长兼金管局副主席 Chee Hong Tat 表示：“新加坡和中国在加强合作与市场互联互通方面取得了切实进展。”

他补充说：“今年的措施在这一进展的基础上更进一步，探索了新的合作领域，同时加强了我们两国金融机构之间的商业合作关系。这些努力将共同促进日益增长的资金流动，并支持我们两个市场之间的贸易和投资联系。”